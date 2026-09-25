Українців може чекати легша зима: нардеп сказав, якою буде ситуація зі світлом

Стан генерації та підготовка мереж дають підстави очікувати м'якшого проходження холодів, попри загрозу нових ударів по інфраструктурі.

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Якою буде зима для української енергосистеми / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Зима може пройти легше за два попередні сезони

Ключові фактори - стан генерації та захист мереж

Розраховувати на паузу в ударах РФ не варто

Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку країни-агресора Росії. Втім, попри всі побоювання, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні. Про це в заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, ключовими факторами, які дозволять пройти зимові холоди з меншими втратами та обмеженнями для споживачів, є поточний стан вітчизняної генерації та комплексна підготовка енергомереж до можливих надзвичайних ситуацій.

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Водночас він закликав не плекати ілюзій щодо намірів Росії чи можливих домовленостей у кулуарах.

"Росія не піде на жодне енергетичне перемир’я і ми маємо розраховувати на те, що ми маємо вистояти попри будь-які російські атаки", - наголосив Нагорняк.

Нардеп додав, що попри удари по критичній інфраструктурі, відновлені потужності та проведені заходи із захисту об’єктів дають підстави очікувати, що українці зустрінуть зимовий період у значно кращих умовах, ніж очікувалося.

"Ситуація зі світлом цієї зими буде значно кращою", - підсумував він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Який план РФ щодо ударів по енергетиці України

Міністр енергетики Денис Шмигаль говорив, що Росія підготувала два детальні документи щодо зимової кампанії проти енергетики України, у яких визначені конкретні об’єкти, кількість і типи озброєння для їхнього ураження.

За його словами, окремі плани передбачені для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст.

Він додав, що російські плани охоплюють значно ширше коло об’єктів, ніж безпосередньо електростанції. Серед потенційних цілей - системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також інтерконектори, через які Україна отримує електроенергію з Європи та які пов’язані з енергосистемою через Дніпро.

"Там два великі документи, дуже холодно, дуже чітко прописані. З таблицями, з кількістю зброї, яка необхідна на кожен об'єкт, щоб його знищити. Види зброї - від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів", - зазначив міністр.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого 24 вересня були знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

22 вересня через російські дронові атаки та артилерійські обстріли без електропостачання залишилися споживачі у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев говорив, що ситуація з енергопостачанням може змінитися взимку. Найскладніще буде населеним пунктам поблизу зони бойових дій.

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Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

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