Російські обстріли знеструмили 7 областей: де зникло світло

В "Укренерго" закликали ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня.

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Внаслідок російських атак є нові знеструмлення / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Внаслідок російських атак є нові знеструмлення у семи областях

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання

Через негоду без світла залишилися споживачі у трьох областях

У семи областях України на ранок 22 вересня є нові знеструмлення через російські атаки та негоду.

За даними НЕК "Укренерго", через російські дронові атаки та артилерійські обстріли без електропостачання залишилися споживачі у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

відео дня

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Водночас на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині є знеструмлення через негоду. Сильний дощ і вітер пошкодили електромережі, ремонтні бригади вже працюють на місцях.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватися електроенергією з 10:00 до 22:00.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайті та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго), - зазначили в компанії.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Якою може бути ситуація з електроенергією взимку

Ситуація в Україні взимку може бути складною через можливість нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Підстав для оптимістичного сценарію наразі немає. Про це в інтерв’ю Главреду розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

За його словами, з технічного погляду Україна могла підготуватися до зими краще, ніж у 2022 році. Водночас багато залежатиме від спроможностей Росії завдавати ударів і від можливостей України протистояти їм.

"Якщо не буде жодного впливу на Китай, то всі ті російські спроможності, про які я говорив, збережуться. І все це буде по нас летіти. Є дуже багато факторів, які визначатимуть, чим і де ми зможемо відповісти", - сказав експерт.

Криволап додав, що наразі не бачить причин очікувати швидкого припинення війни чи перемир’я, зокрема в енергетичній сфері.

"Тому моє ставлення до цієї зими досить песимістичне. Основна мета того, що зараз робить Путін, - це колосальний психологічний тиск на населення", - зазначив він.

Енергетика - останні новини за темою

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило про початок підготовки до масованих ударів по енергетиці України. Російське відомство пояснило таке рішення відповіддю на нібито атаки по інфраструктурі РФ.

Як раніше повідомляв Главред, Путін заявив про намір РФ завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. В інтерв'ю він заявив, що наказав завдавати удари російським військам після саміту ШОС у Бішкеку.

Раніше повідомлялося, що Уряд відклав частину видатків на підготовку енергетики до зими, будівництво укриттів і соціальні проєкти з вересня, жовтня та листопада на грудень. Про це повідомила депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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