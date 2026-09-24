Багато українців без світла: через атаки РФ зафіксовані знеструмлення в 8 областях

Українців попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися в будь-який момент.

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Знеструмлення зафіксували не лише у прифронтових областях / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомили в Укренерго:

РФ б'є по енергетичній інфраструктурі України

Внаслідок обстрілів є знеструмлення у третині областей України

Відновлювані роботи тривають лише там, де дозволяє безпекова ситуація

Країна-агресор Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого 24 вересня є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

Як повідомили в Укренерго, там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів.

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Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Навантаження на енергосистему зросло

У компанії також зазначили, що сьогодні вранці споживання електроенергії зросло. Станом на 09:30, воно було на 1,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причиною цього стали погодні умови.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - додали в "Укренерго".

Де через енергетичний терор РФ можуть бути довготривалі відключення світла

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, ситуація з енергопостачанням може змінитися взимку. Найскладніще буде населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми зі світлом триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До переліку найбільш проблемних міст Рябцев також відніс Харків, Суми, Херсон, Миколаїв і Запоріжжя. Далі у списку ще 4 обласні центри - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ.

Енергетичний терор РФ - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що 22 вересня через російські дронові атаки та артилерійські обстріли без електропостачання залишилися споживачі у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Раніше повідомлялося, що ситуація в Україні взимку може бути складною через можливість нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Підстав для оптимістичного сценарію наразі немає.

Напередодні стало відомо, що Збройні Сили Росії вже отримали вказівки розпочати підготовку до завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України.

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Про джерело: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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