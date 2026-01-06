Рус
В Україні почалися аварійні відключення: в яких регіонах графіки не діють

Інна Ковенько
6 січня 2026, 10:50
В енергосистемі України вводять аварійні відключення світла через наслідки атак РФ на критичну інфраструктуру.
Аварійні відключення світла - де графіки не діють
Аварійні відключення світла - де графіки не діють / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ атакувала об'єкти енергетики у кількох областях
  • У низці областей введені графіки аварійних вимкнень світла

У вівторок, 6 січня, в усіх областях України заплановані графіки відключення електроенергії. Водночас зранку після 9:30 у низці областей почали запроваджувати аварійні відключення світла.

Зокрема про екстрені вимкнення повідомили обленерго Сумської, Харківської та Полтавської областей.

відео дня

Причиною екстрених відключень є руйнування енергосистеми внаслідок останніх атак РФ.

У яких областях графіки не діють

  • Сумська область

"О 09:37 на території Сумщини введено графіки аварійних відключень для 1, 2, 3, 4 і 5 черг", - заявляли в обленерго.

  • Харківська область

Обленерго попередило, що одночасно з аварійними продовжують діяти графіки погодинних відключень.

  • Полтавська область

Графіки аварійних відключень застосовуються в обсязі 5 черг.

Крім того, як повідомило Укренерго, вночі ворог завдав дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох областях, унаслідок чого на ранок залишаються знеструмлені абоненти у Харківській та Донецькій областях, а місто Славутич на Чернігівщині майже повністю без світла ще від учора.

Зазначається, що відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяють безпекові умови.

Якими будуть відключення світла взимку - прогноз експерта

Як писав Главред, за словами Юрія Корольчука, співзасновника Інституту енергетичних стратегій, українцям слід готуватися до того, що графіки відключень електроенергії залишатимуться чинними щонайменше до початку весни.

Експерт підкреслює, що навіть якщо ракетні удари припиняться і настане період спокою для проведення ремонтів, суттєвого покращення роботи генерації та енергомереж до кінця зимового сезону очікувати не варто.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Загалом ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА.

Нагадаємо, що у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

В Україні почалися аварійні відключення: в яких регіонах графіки не діють
Графік відключення світла / Інфографика: Главред

