Більше половини доби без світла: нові графіки вимкнення в Сумах 30 січня

Ангеліна Підвисоцька
29 січня 2026, 19:04
81
Сумиобленерго буде протягом всієї доби вимикати світло в обсязі кількох черг.
отключение света
Графік вимкнення світла в Сумах 30 січня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що дізнаєтесь:

  • Чи будуть вимикати світло в Сумах 30 січня
  • Якими будуть графіки вимкнення світла в Сумах 30 січня

У Сумах 30 січня будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.

Причиною вимкнень світла є ворожі удари, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.

відео дня

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Графіки відключення світла в Сумах

Укренерго вводить графіки вимкнення світла для Сум в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 1.2:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 2.1:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 2.2:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 3.1:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 3.2:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 4.1:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 4.2:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 5.1:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 5.2:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 6.1:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 6.2:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00.
графики в Сумах 30 января
Графік вимкнення світла в Сумах 30 січня / фото: Сумиобленерго

Коли скасують графіки відключень світла - думка експерта

Як раніше писав Главред, повне припинення погодинних відключень електроенергії в Україні можливе не раніше ніж через два-три роки. Про це в коментарі Телеграфу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Коментуючи перспективи пом’якшення або скасування обмежень електропостачання, він висловив доволі стриманий, радше песимістичний прогноз, зазначивши, що на повне зникнення графіків доведеться чекати ще кілька років.

"Графіки закінчаться років за два-три", - вказав він.

Відключення світла - що відомо про графіки відключень світла

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у столиці з опівночі 29 січня почнуть діяти тимчасові графіки подачі електроенергії. Незважаючи на гострий дефіцит потужностей у Києві, енергетикам вдалося скласти розклад відключень, виходячи з наявних можливостей. Про це повідомили в ДТЕК.

Найближчі три тижні, за оцінкою Reuters, стануть особливо важкими для українців через сильні морози та значні руйнування енергетичної інфраструктури, спричинені масованими російськими ударами.

Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев попереджає, що без появи нових джерел генерації тривалість відключень для населення зростатиме, а їх масштаб і швидкість запровадження напряму залежатимуть від ефективності захисту енергосистеми.

Про джерело: Сумиобленерго

"Сумиобленерго" - енергетична компанія, яка здійснює розподіл електроенергії на території Сумської області. До складу компанії входять шість філій.

Акціонерне товариство здійснює розподіл електроенергії для понад пів мільйона споживачів електроенергії та великих підприємств. Про це йдеться на сайті компанії.

Сумы Сумська область відключення відключення відключення світла відключення світла в Сумській області
Як вимикатимуть світло в Києві 30 січня: новий графік від ДТЕК

Як вимикатимуть світло в Києві 30 січня: новий графік від ДТЕК

20:56Україна
Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причину

Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причину

19:42Війна
"Дотиснути ворога": Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни в Україні

"Дотиснути ворога": Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни в Україні

19:40Україна
Світоліна програла в півфіналі Australian Open, але встановила особистий рекорд

12:00

Дощ, туман, ожеледь: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

11:58

У папуг немає голосових зв’язок — але вони говорять: як це можливо

