Наступні три тижні будуть найважчими для України - Reuters

Руслана Заклінська
29 січня 2026, 11:47
Потужний антициклон із півночі принесе в Україну люті морози, тоді як сотні будинків у столиці залишаються без опалення після останніх атак.
На Україну чекають три найважчі тижні / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, Міненерго, УНІАН

Коротко:

  • Наступні три тижні складні через морози до -27°C і пошкоджену енергетику
  • Потепління та сонячна генерація з кінця лютого допоможуть розвантажити мережу
  • Зараз енергосистема забезпечує лише 60% потреб країни

Найближчі три тижні стануть особливо складними для українців через поєднання сильного похолодання та серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок інтенсивних російських атак. Про це пише Reuters.

За прогнозами синоптиків, наступного тижня північ та схід України накриє потужний антициклон. Температура в Києві, Харкові, Чернігові та Сумах може опуститися нижче -20°C, а місцями - до -27°C.

"Погана новина полягає в тому, що морози справді будуть, і це буде складно. Гарна новина - нам потрібно протриматися три тижні, а потім буде легше", - заявив голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус.

Він додав, що пом’якшити ситуацію допоможуть потепління та збільшення виробництва сонячної енергії завдяки подовженню світлового дня.

Удари РФ по енергетиці

Попри прогрес у мирних переговорах, російські удари у січні вже завдали критичних збитків. Тільки в столиці близько мільйона людей залишилися без світла, а понад 6 тисяч багатоквартирних будинків - без тепла.

Навіть після кількох тижнів ремонтів приблизно 700 будівель у столиці досі не мають тепла. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що станом на середу 610 тисяч київських домогосподарств залишаються без електропостачання.

Схожа ситуація спостерігається й у інших регіонах. У Києві, Харкові, Чернігові та Сумах регулярно вводять обмеження для промисловості та аварійні відключення для населення.

Атомна генерація / Інфографіка: Главред

Сонячна генерація

За даними Української асоціації сонячної енергетики, у 2025 році в Україні ввели в експлуатацію близько 1,5 ГВт нових сонячних потужностей, а загальна встановлена потужність сонячної енергетики перевищила 8,5 ГВт. Це більше, ніж сумарна потужність трьох українських АЕС - 7,7 ГВт.

Саме на сонце покладають надії енергетики в кінці лютого. Зі збільшенням тривалості світлового дня сонячні панелі почнуть суттєво розвантажувати мережу, даючи системі необхідний перепочинок.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що цієї зими пошкоджена енергосистема забезпечує лише 60% потреб країни - 11 ГВт генерації проти необхідних 18 ГВт. Баланс енергосистеми утримується завдяки максимальному імпорту електроенергії з ЄС та відключенням у окремих регіонах.

Чи зростуть відключення в Україні - думка експерта

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев попередив, що без додаткових генеруючих потужностей в Україні тривалість відключень електроенергії для населення зростатиме. Масштаб і швидкість обмежень напряму залежать від ефективності захисту енергосистеми.

За його словами, якщо у ЗСУ достатньо протиракетних засобів та дронів для перехоплення атак, відключення збільшуватимуться поступово. У разі нестачі засобів протидії, як це було 9 січня, темпи знеструмлень зростатимуть швидше. Крім того, ситуація залежить від введення в експлуатацію нових потужностей.

Ситуація в Києві - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Києві станом на вечір 28 січня без тепла залишаються 639 будинків. Комунальні та енергетичні бригади працюють над відновленням подачі тепла після атак на критичну інфраструктуру.

Також МВС України радить підготувати базові запаси води, продуктів та ліків на 3-5 днів через складну ситуацію в енергосистемі, але панікувати не потрібно. Експерт Геннадій Рябцев зазначає, що критичною є ситуація лише у будинках без опалення та холодної води, а масово скуповувати гречку чи хліб сенсу немає.

Крім цього, у Києві з опівночі 29 січня запровадили тимчасові графіки відключень світла для кожного району та будинку через дефіцит електроенергії. Графіки доступні в чат-боті ДТЕК та на сайті, але через перевантаження можливі невеликі затримки.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

свет новини України відключення світла електроенергія
