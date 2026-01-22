Коли скасують графіки відключень світла в Україні - з'явився тривожний прогноз

Графіки відключень світла можуть тривати ще два-три роки, а потепління лише частково полегшить ситуацію з електропостачанням, вказав експерт.

Коли скасують графіки відключень світла в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Харченко:

Графіки відключення світла можуть тривати ще кілька років

Потепління може покращити ситуацію із світлом

Повне скасування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні може статись через 2-3 роки. Про це повідомив в коментарі Телеграфу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко

Відповідаючи на питання, щодо того, коли варто очікувати послаблення або скасування графіків відключень світла він озвучив песимістичний прогноз.

"Графіки закінчаться років за два-три", - вказав він.

Харченко зазначив, що це найпесимістичніший сценарій, який він наводить. Насправді коли настане тепло, стане трохи легше, але він вважає, що в окремі місяці року графіки відключень можуть залишатися ще кілька років.

Він додав, що якщо не буде атак, ситуація стане більш прогнозованою, і ці два фактори взаємопов’язані.

На запитання про те, чи допоможе потепління покращити ситуацію з електропостачанням, Харченко відповів, що тепло дійсно полегшує ситуацію і знижує споживання. Електроенергія буде більш доступною, і це може додавати приблизно півтори-дві години на добу, проте повністю проблему це не вирішить.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли можуть скасувати надзвичайну ситуацію в енергетиці - думка експерта

Як раніше писав Главред, надзвичайна ситуація в енергетичному секторі України триватиме доти, доки не стабілізується ситуація з електропостачанням. Передумови для його скасування з’являться лише після завершення опалювального сезону. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Ніяких жорстких заходів не застосовано, і я не виключаю, що дія НС продовжиться до закінчення опалювального сезону", - сказав Рябцев.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готується до нових ударів по енергетичній інфраструктурі. Під загрозою можуть опинитися об’єкти та мережі, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Про це повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець.

Енергетична ситуація в Києві залишається складною, однак фахівці вже напрацювали технічні рішення, які дозволять поступово перейти від аварійних відключень світла до більш жорстких, але передбачуваних графіків. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

У четвер, 22 січня, по всій території України запроваджуватимуть погодинні графіки відключення електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомли в "Укренерго".

Про персону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

