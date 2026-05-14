Українцям анонсували нові виплати: кому і скільки "світить"

Найбільша сума допомоги передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед державою

Українцям розповіли про нові виплати

Окремі категорії громадян отримають виплати до Дня Незалежності

Найбільша сума допомоги передбачена для осіб, які мають особливі заслуги

Уряд України визначив розміри одноразових виплат, які окремі категорії громадян отримають до Дня Незалежності.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, а перерахування коштів має завершитися до 24 серпня 2026 року.

Найбільша сума допомоги — 3100 гривень — передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед державою, а також для осіб з інвалідністю I групи, отриманою внаслідок війни.

Людям з інвалідністю II групи виплатять по 2900 гривень, а III групи — по 2700 гривень. Такі ж суми передбачені для колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів і гетто, якщо інвалідність була пов'язана із захворюванням або виробничою травмою.

По 1000 гривень держава нарахує учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням місць примусового утримання, а також дітям, які народилися в таких місцях під час перебування там їхніх батьків.

Виплата в розмірі 650 гривень призначена родичам загиблих захисників України та членам сімей померлих ветеранів війни. Аналогічну допомогу отримають дружини померлих учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо після їх смерті вони повторно не вступали в шлюб.

Найменша сума — 450 гривень — передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також для людей, яких під час війни насильно відправляли на роботи. До цієї категорії також входять діти партизанів і підпільників.

Згідно з постановою уряду, всі виплати мають бути перераховані одержувачам не пізніше 24 серпня 2026 року.

Розрахунок суми пенсії: розкрито важливі цифри

Як раніше повідомляв Главред, у 2026 році право на вихід на пенсію в Україні залежатиме від кількості страхового стажу та віку людини. Для оформлення виплат у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — не менше 23 років, а у 65 років достатньо буде мати 15 років страхового стажу.

Сума пенсійних виплат визначається за спеціальною формулою, яку використовує Пенсійний фонд: середній заробіток множиться на коефіцієнт страхового стажу. Для тих, хто офіційно пропрацював 40 років, цей коефіцієнт становить 0,4.

Таким чином, якщо людина отримувала мінімальну зарплату на рівні 8 647 гривень, орієнтовна пенсія становитиме близько 3 458 гривень. При середній заробітній платі в 21 578 гривень розмір виплати може досягати приблизно 8 631 гривні.

Як повідомляв Главред, раніше пенсії та страхові виплати для мільйонів українців проіндексували на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і підтримує рівень доходів людей в умовах зростання цін.

Також відомо, що частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2–3 місяці через непроходження обов'язкової ідентифікації.

Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

