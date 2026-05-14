Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Українцям анонсували нові виплати: кому і скільки "світить"

Олексій Тесля
14 травня 2026, 23:59
google news Підпишіться
на нас в Google
Найбільша сума допомоги передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед державою
Українцям анонсували нові виплати: кому і скільки
Українцям розповіли про нові виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Окремі категорії громадян отримають виплати до Дня Незалежності
  • Найбільша сума допомоги передбачена для осіб, які мають особливі заслуги

Уряд України визначив розміри одноразових виплат, які окремі категорії громадян отримають до Дня Незалежності.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, а перерахування коштів має завершитися до 24 серпня 2026 року.

відео дня

Найбільша сума допомоги — 3100 гривень — передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед державою, а також для осіб з інвалідністю I групи, отриманою внаслідок війни.

Людям з інвалідністю II групи виплатять по 2900 гривень, а III групи — по 2700 гривень. Такі ж суми передбачені для колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів і гетто, якщо інвалідність була пов'язана із захворюванням або виробничою травмою.

По 1000 гривень держава нарахує учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням місць примусового утримання, а також дітям, які народилися в таких місцях під час перебування там їхніх батьків.

Виплата в розмірі 650 гривень призначена родичам загиблих захисників України та членам сімей померлих ветеранів війни. Аналогічну допомогу отримають дружини померлих учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо після їх смерті вони повторно не вступали в шлюб.

Найменша сума — 450 гривень — передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також для людей, яких під час війни насильно відправляли на роботи. До цієї категорії також входять діти партизанів і підпільників.

Згідно з постановою уряду, всі виплати мають бути перераховані одержувачам не пізніше 24 серпня 2026 року.

Розрахунок суми пенсії: розкрито важливі цифри

Як раніше повідомляв Главред, у 2026 році право на вихід на пенсію в Україні залежатиме від кількості страхового стажу та віку людини. Для оформлення виплат у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — не менше 23 років, а у 65 років достатньо буде мати 15 років страхового стажу.

Сума пенсійних виплат визначається за спеціальною формулою, яку використовує Пенсійний фонд: середній заробіток множиться на коефіцієнт страхового стажу. Для тих, хто офіційно пропрацював 40 років, цей коефіцієнт становить 0,4.

Таким чином, якщо людина отримувала мінімальну зарплату на рівні 8 647 гривень, орієнтовна пенсія становитиме близько 3 458 гривень. При середній заробітній платі в 21 578 гривень розмір виплати може досягати приблизно 8 631 гривні.

Виплати - останні новини України

Як повідомляв Главред, раніше пенсії та страхові виплати для мільйонів українців проіндексували на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і підтримує рівень доходів людей в умовах зростання цін.

Також відомо, що частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2–3 місяці через непроходження обов'язкової ідентифікації.

Читайте також:

Про джерело: Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Кабмін соціальні виплати
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Євробачення 2026: хто пройшов до фіналу та коли виступить Україна

Євробачення 2026: хто пройшов до фіналу та коли виступить Україна

00:09Зірки
Хід війни в Україні різко змінився - в CNN назвали головні провали Кремля

Хід війни в Україні різко змінився - в CNN назвали головні провали Кремля

21:45Війна
Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

21:30Stars
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Про огидність цієї закуски в СРСР ходили легенди: навряд чи за нею хтось сумує

Про огидність цієї закуски в СРСР ходили легенди: навряд чи за нею хтось сумує

Багатство накриє з головою: для яких знаків зодіаку відкриються двері достатку

Багатство накриє з головою: для яких знаків зодіаку відкриються двері достатку

Гороскоп Таро на червень 2026: на кого чекають нові знайомства, прибуток і важливий вибір

Гороскоп Таро на червень 2026: на кого чекають нові знайомства, прибуток і важливий вибір

Китайський гороскоп на завтра, 15 травня: Кролям — знаки долі, Півням — обовʼязки

Китайський гороскоп на завтра, 15 травня: Кролям — знаки долі, Півням — обовʼязки

Останні новини

00:15

Ідеальний баланс: які поверхи в будинку вважаються "люксовими" і чому

00:09

Євробачення 2026: хто пройшов до фіналу та коли виступить Україна

00:08

Євробачення 2026: як глядачі у Відні реагували на виступ LELEKAВідео

14 травня, четвер
23:59

Українцям анонсували нові виплати: кому і скільки "світить"

23:19

"Рознесла": як виступила Україна на "Євробаченні-2026" у другому півфіналіВідео

Путін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – МорозовПутін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – Морозов
23:15

"Міг вже не вижити": оленю Борису провели термінову операцію, що з ним зараз

23:10

Номер Швейцарії порівняли з номером України на дитячому "Євробаченні"Відео

22:58

Відомий хокеїст загинув внаслідок удару РФ по житловому будинку в Києві

22:53

17-річна француженка вразила оперним вокалом на "Євробаченні-2026"Відео

Реклама
22:31

Болгарія феєрично повернулася на Євробачення 2026 після перервиВідео

21:59

Травень вирішує сезон: чим обробити виноград, щоб запустити активний ріст лозиВідео

21:55

РФ готує новий масований удар: Жданов назвав ймовірну дату

21:45

Хід війни в Україні різко змінився - в CNN назвали головні провали Кремля

21:43

Рятуємо майбутній урожай: як правильно підживити сад, що постраждав від холоду

21:30

Євробачення 2026: онлайн-трансляція другого півфіналу

21:18

Пишне цвітіння гарантовано: що зробити, щоб петунії рясно квітнули все літо

21:03

Усунення Путіна: оприлюднено сценарій збройної зміни влади в Росії

21:00

Росія готує масове переселення росіян в Україну: експерт оцінив шанси Кремля

20:52

Народжені бути сильними: люди яких місяців ніколи не здаються

20:41

Експерти закликали натерти вікна та двері милом: у чому причинаВідео

Реклама
20:26

"Виробництво цього року": Зеленський розкрив, чим ударили по будинку в Києві

20:19

Макарони вийдуть смачніші, ніж у ресторані: що додати у воду під час варіння

20:08

У МВФ зробили заяву щодо нових податків в Україні: кого може стосуватися

19:52

Що насправді роблять ведмеді взимку у барлозі: вчені розвіяли популярний міфВідео

19:45

Чим обробити цибулю та часник від цибулевої мухи: урожай збільшиться в рази

19:26

У Запоріжжі подорожчає проїзд у громадському транспорті: скільки доведеться платити

19:20

Тотальна війна полягає не у захопленні територій: Кущ - про перспективи мируПогляд

19:05

Війна в Україні могла припинитись в 2025 році: що стало перепоноюВідео

19:04

У ЗСУ не виключають відхід із ключового міста на сході: ЗМІ розкрили подробиці

18:37

ЗСУ стали найпотужнішою армією Європи: Рубіо розкрив реальні втрати росіян

18:35

Чому коти можуть ненавидіти голос людини: нюанс про який майже не говорятьВідео

18:27

Золото стирчало з землі: чоловік зробив неймовірну знахідку

18:20

Рейтинг найкращих ігрових планшетів з великим екраном новини компанії

17:55

"Такого в світі ще не було": в Міноборони назвали особливість РФ удару по Україні

17:50

Мільйонер зніс розважальний комплекс у своєму дворі: сусіди радіють

17:48

Дуже розчарувалася: дружина Тимура Мірошниченка зробила важливу заяву

17:33

Що означає загадкове українське слово "закапелок": здогадуються одиниці

17:31

В Росії визнали, що війна може закінчитися тільки поразкою Кремля

17:15

Банки перевірятимуть операції з готівкою: кому можуть заблокувати рахунки

17:06

Не лише Донбас: Кремль виставив Україні новий ультиматум та "видав" ціль війни

Реклама
17:04

Вода буквально кипіла: рибалка витягнув 31-кілограмового монстра

16:44

Як правильно казати дитині "ні": психолог дала неочікувану пораду

16:42

Долар і євро почали дешевшати: новий курс валют на 15 травня

16:34

Гріх чи повага: що насправді означає піднята з землі монета - порада історика

16:29

Що додати у ґрунт, щоб гортензія стала синьою чи рожевою - простий трюк

16:15

Кухонним губкам знайшли заміну: багато хто користується більш зручною новинкою

16:10

Секрети модної вишиванки: 5 прийомів, щоб зробити українське основою стилюВідео

16:06

Студента на Львівщині зобов'язали прочитати книгу за схему втечі ухилянта до Польщі

15:54

На ринку в Україні виявили небезпечний продукт: його прибирають з прилавків

15:48

Народні прикмети про хрущів: як за кількістю комах визначити майбутній урожай

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти