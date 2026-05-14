Українцям анонсували нові виплати: кому і скільки "світить"

Головне:
- Окремі категорії громадян отримають виплати до Дня Незалежності
- Найбільша сума допомоги передбачена для осіб, які мають особливі заслуги
Уряд України визначив розміри одноразових виплат, які окремі категорії громадян отримають до Дня Незалежності.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів, а перерахування коштів має завершитися до 24 серпня 2026 року.
Найбільша сума допомоги — 3100 гривень — передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед державою, а також для осіб з інвалідністю I групи, отриманою внаслідок війни.
Людям з інвалідністю II групи виплатять по 2900 гривень, а III групи — по 2700 гривень. Такі ж суми передбачені для колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів і гетто, якщо інвалідність була пов'язана із захворюванням або виробничою травмою.
По 1000 гривень держава нарахує учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням місць примусового утримання, а також дітям, які народилися в таких місцях під час перебування там їхніх батьків.
Виплата в розмірі 650 гривень призначена родичам загиблих захисників України та членам сімей померлих ветеранів війни. Аналогічну допомогу отримають дружини померлих учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо після їх смерті вони повторно не вступали в шлюб.
Найменша сума — 450 гривень — передбачена для учасників війни, колишніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також для людей, яких під час війни насильно відправляли на роботи. До цієї категорії також входять діти партизанів і підпільників.
Згідно з постановою уряду, всі виплати мають бути перераховані одержувачам не пізніше 24 серпня 2026 року.
Розрахунок суми пенсії: розкрито важливі цифри
Як раніше повідомляв Главред, у 2026 році право на вихід на пенсію в Україні залежатиме від кількості страхового стажу та віку людини. Для оформлення виплат у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — не менше 23 років, а у 65 років достатньо буде мати 15 років страхового стажу.
Сума пенсійних виплат визначається за спеціальною формулою, яку використовує Пенсійний фонд: середній заробіток множиться на коефіцієнт страхового стажу. Для тих, хто офіційно пропрацював 40 років, цей коефіцієнт становить 0,4.
Таким чином, якщо людина отримувала мінімальну зарплату на рівні 8 647 гривень, орієнтовна пенсія становитиме близько 3 458 гривень. При середній заробітній платі в 21 578 гривень розмір виплати може досягати приблизно 8 631 гривні.
Виплати - останні новини України
Як повідомляв Главред, раніше пенсії та страхові виплати для мільйонів українців проіндексували на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і підтримує рівень доходів людей в умовах зростання цін.
Також відомо, що частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2–3 місяці через непроходження обов'язкової ідентифікації.
Читайте також:
- У Раді проголосували за "податок на OLX": що вирішили нардепи
- Ціни скоро підуть вгору: українцям назвали терміни подорожчання продуктів
- "Можна фантазувати про 200 грн/л": що буде з цінами на пальне в Україні
Про джерело: Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред