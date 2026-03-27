Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому з українців підвищать виплати

Коротко:
- З 1 квітня в Україні проведуть перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам
- Пенсійний фонд пояснив умови перерахунку та критерії страхового стажу
- Виплати враховуватимуть дохід після останнього перерахунку
З 1 квітня в Україні проведуть щорічний перерахунок пенсій для громадян, які після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.
Хто отримає перерахунок
У відомстві уточнили, що перерахунок відбудеться автоматично для тих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перегляду виплат продовжували працювати.
"Пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2026 року набули 24 місяці страхового стажу, а також пенсіонерам, які набули менше ніж 24 місяці страхового стажу, але після призначення/попереднього перерахунку пенсії минуло два роки, – з 1 квітня пенсії перерахують автоматично", - ідеться в повідомленні.
У Пенсійному фонді пояснили, що якщо станом на 1 березня пенсіонер має щонайменше 24 місяці страхового стажу, під час перерахунку це буде враховано. Водночас виплати можуть обчислюватися як із раніше врахованого заробітку, так і, за потреби, з урахуванням доходів, отриманих після останнього перерахунку.
Також зазначається, що у разі, якщо станом на 1 березня 2026 року страховий стаж становить менше ніж 24 місяці, право на перерахунок виникає не раніше ніж через два роки після призначення або попереднього перегляду пенсії, і він здійснюється виключно з урахуванням набутого стажу.
Якою буде пенсія при стажі 40 років
Як писав Главред, у 2026 році українці зможуть оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — 23 роки, а в 65 років — 15 років.
Розмір пенсії розраховується за формулою Пенсійного фонду: зарплата множиться на коефіцієнт страхового стажу. Для 40 років роботи коефіцієнт становить 0,4. Це означає, що при мінімальній зарплаті 8 647 грн пенсія складе 3 458 грн, а при середньому доході 21 578 грн — 8 631 грн.
Пенсії в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні стандартний пенсійний вік становить 60 років, однак для представників окремих професій та мешканців сільської місцевості передбачено винятки. У 2025 році деякі категорії громадян можуть оформити пенсію достроково - вже з 55 років.
Крім того, у 2026 році українці матимуть можливість оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу.
Нагадаємо, що в Україні відбудеться масштабна індексація пенсій. Перший етап заплановано вже на березень 2026 року.
Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред