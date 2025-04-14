Влада змінила умови субсидій для переселенців: про що йдеться

Уряд спростив процедуру та збільшив охоплення програми.

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Субсидія для ВПО на оренду житла стала доступнішою / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Уряд спростив процедуру отримання субсидій для ВПО на оренду житла

Введено автоматичне продовження субсидії

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка скорочує бюрократичні процедури та розширює перелік осіб, які можуть претендувати на субсидію для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на оренду житла.

Як повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, оновлений порядок спрямований на підвищення доступності допомоги. У відомстві нагадали, що інструмент субсидії на оренду житла запрацював 29 січня та передбачає фінансову підтримку ВПО на оренду, а також податкову компенсацію для власників житла.

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"Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури і розширюємо коло тих, хто може скористатися інструментом субсидії на оренду житла для ВПО. Також вводяться зміни, які зроблять цю допомогу ще доступнішою для більшої кількості внутрішньо переміщених осіб. До того ж зросте і розмір такої підтримки. Всі ці кроки — важливі для того, аби підтримати ВПО, які через війну втратили можливість жити у власних домівках", — зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Рекомендуємо: Перед Великоднем раптово впала ціна на популярний продукт: яка вартість зараз

Серед головних нововведень

Автоматичне продовження субсидії кожні 6 місяців без подачі нової заяви, якщо родина відповідає умовам програми.

Оновлена формула розрахунку обов’язкового платежу: допомога надається, якщо витрати на оренду в межах соцнорм перевищують 20% доходу сім’ї.

Актуалізація розміру субсидії відповідно до оновлених даних Держстату щодо середніх цін оренди.

Можливість отримати субсидію навіть при офіційній оренді частини приміщення (наприклад, кімнати).

Спрощена процедура оформлення договору: можна використовувати як власний, так і примірний договір.

Участь у програмі стала доступною не лише для оренди у фізичних осіб чи ФОП, а й у юридичних осіб.

Передбачена можливість відмови власника житла від податкової компенсації за власним бажанням.

Ці зміни мають на меті розширити охоплення програмою та спростити механізм отримання субсидії для переселенців.

Субсидії та соцвиплати - останні новини за темою

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року українцям припинили компенсувати витрати на розміщення переселенців у їхніх будинках. Уряд розглядає можливість продовжити проєкт аж у 2025 році.

Раніше повідомлялося про те, що українцям донарахують субсидії. Кабінет міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних.

Напередодні стало відомо, що через пріоритет фінансування сфери безпеки та оборони у бюджеті на 2025 рік передбаченескорочення витрат на соціальні виплати, зокрема для ВПО.

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