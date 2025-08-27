Переселенцям виплатять до двох мільйонів гривень на житло: Кабмін ухвалив рішення

Ці гроші зможуть отримати переселенці, які втратили житло на окупованих територіях.

https://glavred.net/economics/pereselencam-vyplatyat-do-dvuh-millionov-griven-na-zhile-kabmin-prinyal-reshenie-10693256.html Посилання скопійоване

Переселенці зможуть отримати до двох мільйонів гривень / колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

Переселенцям виділять до двох мільйонів гривень на придбання нового житла

Українці можуть отримати компенсацію на відбудову зруйнованого житла на власній території

Переселенці зможуть отримати до двох мільйонів гривень на придбання житла. Таку можливість матимуть внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

При цьому зазначається, що на старті програма буде доступна для внутрішньо переселених осіб, які мають статус УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни. Вона запрацює через два місяці після опублікування постанови.

відео дня

"Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави - до 2 млн грн на одну людину або сім’ю", - пояснила прем'єр.

Подати заяву на отримання житлового ваучера можна буде через "Дію", згодом у ЦНАПах та нотаріусів.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що ці кошти можна буде витратити на купівлю нової оселі або використати її як перший внесок за іпотекою.

Нині Україна має 180 мільйонів доларів від міжнародних партнерів, які будуть витрачені на перші виплати. На першому етапі їх зможуть отримати 3700 родин. Також формуються додаткові фінансові інструменти, які дадуть змогу збільшити кількість сертифікатів.

Також запроваджується нова послуга - відбудова на власній ділянці. Перший транш для відбудови будинку отримали вже 632 родини на суму 755 мільйонів гривень. Уряд запустив можливість дистанційного обстеження житла також на територіях можливих бойових дій.

"Це важливий крок, адже дає можливість людям, які не можуть фізично забезпечити доступ до своїх осель, пройти оцінку дистанційно", - сказав він.

Соціальна допомога в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кабінет міністрів має намір підвищити розмір базової соціальної допомоги, зробивши його значно вищим за поточний прожитковий мінімум.

Раніше стало відомо, що з 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат в Україні переходить до Пенсійного фонду України. При цьому одержувачі соціальної допомоги не відчують змін у порядку виплат.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує оновлення системи державної підтримки громадян, зокрема модернізацію низки соціальних виплат.

Інші новини:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред