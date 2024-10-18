За скільки можна буде купити і продати валюту з понеділка: офіційний курс

Національний банк України на понеділок, 21 жовтня, встановив офіційний курс долара на рівні 41,23 грн/дол., що свідчить про незначне зміцнення гривні на 1 копійку порівняно з попереднім курсом.
Курс гривні до євро також продемонстрував зміцнення. Згідно з інформацією на сайті НБУ, офіційний курс євро на понеділок становив 44,73 грн/євро, що на 6 копійок вище за попереднє значення.
Що відомо про долар?
Долар США або Американський долар - офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Право емісії має Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною і найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.
На міжбанківському валютному ринку України на 16:00 котирування гривні до долара становили 41,22/41,25 грн/дол., а курс євро було зафіксовано на рівні 44,77/44,79 грн/євро.
Курс долара в Україні - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара, особливо в продажу. Згідно з прогнозами, в період з 14 по 20 жовтня вартість американської валюти коливатиметься в межах 41,2-41,9 грн.
Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує, що курс долара і євро в Україні в грудні 2024 року зросте. За його словами, до кінця року курс долара коливатиметься в межах 42-43 грн, ближче до верхньої межі - близько 42,75 грн.
Водночас виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що курс долара наприкінці 2024 року триматиметься на рівні 42,5 гривні за долар.
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