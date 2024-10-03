Яким буде курс долара до середини жовтня: банкір розповів, чи чекати 'стрибок'

Якими будуть характеристики валютного ринку впродовж 7-13 жовтня.

https://glavred.net/economics/kakim-budet-kurs-dollara-k-seredine-oktyabrya-bankir-rasskazal-zhdat-li-skachok-10602221.html Посилання скопійоване

Курс долара / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Протягом наступного тижня і до середини жовтня на валютному ринку малоймовірні якісь глобальні курсові зміни. Про це розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, збережена Нацбанком облікова ставка є добрим знаком для валютного ринку, адже "вага" гривні, попри інфляцію, викликану зростанням тарифів на електроенергію, збільшенням акцизів на пальне та податковими змінами, залишається на досить високому рівні.

Він також додав, що на валютному ринку діє режим "керованої гнучкості", який зводить нанівець всі ажіотажні чи панічні прояви.

відео дня

"Іншими словами, Нацбанк залишає за собою можливість оперативного втручання в разі певних загроз, пов’язаних з нетиповим і стрімким зростанням попиту на валюту. Саме тому ми схильні вважати, що у тижневому вимірі курсові зміни будуть незначними і відбуватимуться в рамках валютних коридорів", - сказав Лєсовий.

В той же час, він не виключає, що день за днем курсові показники можуть поволі рухатися вгору (із періодичним незначним зниженням). Проте не варто очікувати різких змін: щотижневі показники будуть подібними до попередніх кількох тижнів.

Крім того, Лєсовий припустив, якими будуть характеристики валютного ринку впродовж 7-13 жовтня:

коридори валютних змін: 41,1-41,7 грн/дол. та 45-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,9 грн/дол. та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,2-0,3 грн, у банках - до 0,3-0,5 грн, в обмінних пунктах - до 0,5 грн;

різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,05 грн за долар, до 0,1 грн за євро, у комерційних банках до 0,5-0,6 грн на долар, до 0,8-1 грн на євро, в обмінних пунктах до 0,6-1 грн на долар, до 1-1,3 грн на євро;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 2% від початкового понеділкового курсу.

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Курс долара в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України планує встановлювати курс гривні до усіх іноземних валют щоденно. На сьогодні діє два кошики - для щоденного та щомісячного встановлення.

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що курс долара наприкінці 2024 року буде триматися на рівні 42,5 гривні за долар.

В той же час, Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред