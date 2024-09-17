Чи 'злетить' курс долара до 2025 року: українцям дали прогноз

Зараз, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України є інтервенція НБУ, каже Пендзин.

https://glavred.net/economics/vzletit-li-kurs-dollara-do-2025-goda-ukraincam-dali-prognoz-10597715.html Посилання скопійоване

Яким буде курс долара наприкінці 2024 року / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Курс долара наприкінці 2024 року буде триматися на рівні 42,5 гривні за долар. Про це заявив виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE.

"У грудні 2025 року курс долара буде на рівні 48 грн, наприкінці цього року ми точно будемо мати 42,5 грн за долар", — наголосив Пендзин.

За його словами, 45 грн за долар, закладені в бюджет. Він зазначив, що Нацбанк відстежуватиме закладені в документі макроекономічні показники.

відео дня

"Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Зараз, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — зазначив виконавчий директор економічного дискусійного клубу.

Він також порадив українцям, як краще зберігати заощадження.

"Якщо ви гривні тримаєте в облігаціях внутрішньої державної позики, ви виграєте... Це очищений від оподаткування дохід", - додав Пендзин.

Яким буде курс долара в Україні - відео:

Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.

Економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко говорив, що загрози різкого зростання курсу долара США щодо гривні немає, проте його коливання неминучі.

Крім того, кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський повідомляв, що курс долара в Україні у 2024 році багато в чому залежатиме від міжнародного фінансування України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред