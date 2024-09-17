Чи 'злетить' курс долара до 2025 року: українцям дали прогноз

Курс долара наприкінці 2024 року буде триматися на рівні 42,5 гривні за долар. Про це заявив виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі День.LIVE.
"У грудні 2025 року курс долара буде на рівні 48 грн, наприкінці цього року ми точно будемо мати 42,5 грн за долар", — наголосив Пендзин.
За його словами, 45 грн за долар, закладені в бюджет. Він зазначив, що Нацбанк відстежуватиме закладені в документі макроекономічні показники.
"Це раніше ми мали один курс, який закладався в бюджет, другий, який формувався на ринку. Зараз, по суті, єдиним джерелом постачання валюти на внутрішній ринок України, є інтервенція НБУ", — зазначив виконавчий директор економічного дискусійного клубу.
Він також порадив українцям, як краще зберігати заощадження.
"Якщо ви гривні тримаєте в облігаціях внутрішньої державної позики, ви виграєте... Це очищений від оподаткування дохід", - додав Пендзин.
Яким буде курс долара в Україні - відео:
Хто такий Олег Пендзин
Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.
Курс долара в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.
Економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко говорив, що загрози різкого зростання курсу долара США щодо гривні немає, проте його коливання неминучі.
Крім того, кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський повідомляв, що курс долара в Україні у 2024 році багато в чому залежатиме від міжнародного фінансування України.
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