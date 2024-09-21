США готують пакет допомоги Україні на 375 млн доларів: що до нього увійде

Україна може отримати у межах нового пакету допомоги, зокрема, патрульні катери і додаткові боєприпаси.

https://glavred.net/ukraine/ssha-gotovyat-paket-pomoshchi-ukraine-na-375-mln-dollarov-chto-v-nego-voydet-10598984.html Посилання скопійоване

США готують пакет допомоги Україні на 375 млн доларів/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБР імені Костянтина Пєстушка, depositphotos.com/ua

Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги Україні у розмірі 375 млн доларів. Очікується, що його можуть оголосити уже наступного тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності.

Виданню вдалося дізнатися, що Україна у межах цього пакету допомоги може отримати, зокрема:

патрульні катери,

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм,

запасні частини та інше озброєння.

При цьому зазначається, що зміст і розмір пакета допомоги можуть змінитися найближчими днями перед тим, як його підпише президент США Джо Байден.

відео дня

Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

Що відомо про HIMARS/ Інфографіка: Главред

Військові допомога Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що майже $6 млрд допомоги для України можуть "згоріти" – в Пентагоні відреагували. В Пентагоні зазначили, що робота над рішенням, яке передбачало б передачу Україні військової допомоги майже на 6 мільярдів доларів все ще триває.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає кредит від ЄС на 35 мільярдів євро. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна буде сама розпоряджатись кредитом на суму 35 мільярдів євро, отриманим від Європейського Союзу.

Нагадаємо, Україна скоро отримає списані танки Abrams від Австралії. У ЗМІ дізнались, що в уряді Австралії вивчають можливість надання Україні танків Abrams.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред