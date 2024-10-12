Долар іде в круте піке: що буде з курсом до кінця жовтня

Наявний режим керованої гнучкості не передбачає різких курсових змін, що робить ринок передбачуваним та інертним.

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Що буде з курсом до кінця жовтня / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара, особливо в продажу. Згідно з прогнозами, у період з 14 по 20 жовтня вартість американської валюти коливатиметься в межах 41,2-41,9 грн.

Увечері 11 жовтня банки купували долари за курсом близько 41,05 грн, а продавали по 41,5 грн. Це вказує на можливість зростання курсу як для купівлі, так і для продажу, пише Обозреватель.

Аналогічна ситуація прогнозується і в обмінниках. За даними банківського сектору, з понеділка долар там також торгуватиметься в межах 41,2-41,9 грн, тоді як увечері 11 жовтня курс становив у середньому 41,02 грн під час купівлі та 41,5 грн під час продажу.

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"На валютному ринку наступного тижня збережеться відносно стабільна ситуація без різких змін курсу, усі коливання будуть у межах допустимих коридорів. Однак ринок залишиться активним, зі щоденними, але незначними змінами", - розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Що відомо про долар? Долар США або Американський долар - офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Право емісії має Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною і найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Він зазначив, що на ринку продовжать діяти механізми м'якого регулювання, спрямовані на підтримання балансу між попитом і пропозицією в умовах інфляційного тиску.

Регулятор збереже за собою можливість втручання в разі появи загроз, проте загалом курс залишиться стабільним. Наявний режим керованої гнучкості не передбачає різких курсових змін, що робить ринок передбачуваним та інертним, додав банкір.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України планує встановлювати курс гривні до всіх іноземних валют щодня. На сьогодні діє два кошики - для щоденного і щомісячного встановлення.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що курс долара наприкінці 2024 року триматиметься на рівні 42,5 гривні за долар.

Водночас Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.

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