Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар іде в круте піке: що буде з курсом до кінця жовтня

Сергій Кущ
12 жовтня 2024, 01:17
41
Наявний режим керованої гнучкості не передбачає різких курсових змін, що робить ринок передбачуваним та інертним.
Що буде з курсом до кінця жовтня
Що буде з курсом до кінця жовтня / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара, особливо в продажу. Згідно з прогнозами, у період з 14 по 20 жовтня вартість американської валюти коливатиметься в межах 41,2-41,9 грн.

Увечері 11 жовтня банки купували долари за курсом близько 41,05 грн, а продавали по 41,5 грн. Це вказує на можливість зростання курсу як для купівлі, так і для продажу, пише Обозреватель.

Аналогічна ситуація прогнозується і в обмінниках. За даними банківського сектору, з понеділка долар там також торгуватиметься в межах 41,2-41,9 грн, тоді як увечері 11 жовтня курс становив у середньому 41,02 грн під час купівлі та 41,5 грн під час продажу.

відео дня

"На валютному ринку наступного тижня збережеться відносно стабільна ситуація без різких змін курсу, усі коливання будуть у межах допустимих коридорів. Однак ринок залишиться активним, зі щоденними, але незначними змінами", - розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар - офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Право емісії має Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною і найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Він зазначив, що на ринку продовжать діяти механізми м'якого регулювання, спрямовані на підтримання балансу між попитом і пропозицією в умовах інфляційного тиску.

Регулятор збереже за собою можливість втручання в разі появи загроз, проте загалом курс залишиться стабільним. Наявний режим керованої гнучкості не передбачає різких курсових змін, що робить ринок передбачуваним та інертним, додав банкір.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України планує встановлювати курс гривні до всіх іноземних валют щодня. На сьогодні діє два кошики - для щоденного і щомісячного встановлення.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що курс долара наприкінці 2024 року триматиметься на рівні 42,5 гривні за долар.

Водночас Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар курс долара
Реклама

Головне за день

Більше
"Відкриті двері" в Європу: Дуда заінтригував заявою про Україну на тлі головування в ЄС

"Відкриті двері" в Європу: Дуда заінтригував заявою про Україну на тлі головування в ЄС

00:17Світ
РФ можна примусити до переговорів про завершення війни: у Зеленського розкрили план

РФ можна примусити до переговорів про завершення війни: у Зеленського розкрили план

00:01Світ
Сильні дощі накриють 10 областей: у ДСНС попередили про небезпечну погоду

Сильні дощі накриють 10 областей: у ДСНС попередили про небезпечну погоду

22:20Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти 3 відмінності на картинці

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти 3 відмінності на картинці

"Спасибі за допомогу і довіру": зрадниця Ані Лорак задонатила для ЗСУ - волонтер

"Спасибі за допомогу і довіру": зрадниця Ані Лорак задонатила для ЗСУ - волонтер

Вдарять заморозки -3 і будуть сильні дощі: які області України накриє похолодання

Вдарять заморозки -3 і будуть сильні дощі: які області України накриє похолодання

Ростом вдався: дорослий син Стоцької стає все більшою копією Кіркорова

Ростом вдався: дорослий син Стоцької стає все більшою копією Кіркорова

Гороскоп на сьогодні 12 жовтня: Левам - великі проблеми, Терезам - великий успіх

Гороскоп на сьогодні 12 жовтня: Левам - великі проблеми, Терезам - великий успіх

Останні новини

02:49

Мова не про перемогу України: у чому суть плану США щодо завершення війни

02:10

Як прибрати вапняний наліт з душових лійок: потрібен лише один простий засіб

01:37

НАТО вперше за понад 25 років зібралося переглянути відносини з РФ - Politico

01:30

"Зброя і люди для війни": експерт назвав, яка країна "впряглася" за РФ

01:17

Долар іде в круте піке: що буде з курсом до кінця жовтня

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
00:17

"Відкриті двері" в Європу: Дуда заінтригував заявою про Україну на тлі головування в ЄС

00:01

РФ можна примусити до переговорів про завершення війни: у Зеленського розкрили план

11 жовтня, п'ятниця
23:17

Військового Гнезділова, який публічно здійснив СЗЧ, суд відправив під варту

23:10

"Росія реально посиплеться": експерт назвав зброю, яка змінить результат війни

Реклама
22:53

"Я не уявляю, як це можна зробити", - депутат про заборону Telegram у Полтаві

22:34

"А цього забираємо?": ТЦК влаштували облаву на концерті Океану ЕльзиВідео

22:20

Сильні дощі накриють 10 областей: у ДСНС попередили про небезпечну погоду

22:10

В Феодосії вигоріло 10 резервуарів: ЗСУ про "логістичне пекло" після знищення нафтобази

21:41

"Думаю, Трамп зателефонує Путіну": спікер Джонсон видав антиукраїнську заяву

21:32

Катерина Кузнєцова розповіла, що сталося з її майном у Москві

21:31

Чоловік оригінально врятував свій будинок від урагану "Мілтон"Відео

21:18

Їх ніколи не існувало: якими вигаданими "українськими" словами користуються досіВідео

21:17

Росія стає залежною від Північної Кореї: у розвідці Естонії назвали причину

21:00

З'явилася: Майхер на каменях томно вдивилася в камеру

20:37

Дзвінок Шольца Путіну: в Німеччині розкрили подробиці

Реклама
20:30

РФ зазнає у Торецьку величезних втрат: у ЗСУ роз'яснили заяву про окупацію 50% міста

20:20

"Важко повірити": жінка зробила страше відкриття про свого чоловіка після 10 років разомВідео

20:20

Бабиному літу кінець: Україну накриють перші заморозки та грози

19:56

Можливі проблеми з імпортом електроенергії: чого чекати в найближчі місяці

19:52

Ідеальне обличчя: у світі обрали найкрасивішого чоловіка

19:42

Від НАТО до Taurus: Politico розкрило 5 запитів Зеленського під час турне Європою

19:29

Як відмити пригорілу каструлю: простий та швидкий метод, про який знають не всі

19:28

У Путіна залишилася єдина "червона лінія" – американський експерт

19:21

"Треба закінчувати": путіністка Валерія йде зі сцени - що сталося

19:07

Тільки люди із "зором орла" знайдуть відповідь за 5 секунд: загадка, що зажене у глухий кут

19:06

Неодягнена мати батько-алкаш: у мережі з'явилися фото сватів Корольової і Тарзана

19:02

Блокування Telegram в Україні: народний депутат відповів, чому уряд не поспішає

18:59

У Росії "плюс" іще один морський носій "Калібрів": що відомо

18:50

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурахПогляд

18:44

Життя зміниться кардинально: що означає побачити на годиннику 11:11 - поясненняВідео

18:39

У родині Дональда Трампа з'явиться ще одна дитина

18:23

Telegram ігнорує Україну з 2022 року: нардеп розкрив несподівані подробиці комунікаціїВідео

18:21

"Буде психологічний тиск на ЗСУ": РФ хоче залучити до війни армію з КНДР з 3 причин – Бадрак

18:20

На Кадирова чекає "Пригожинський сценарій": генерал висловив цікаве припущення

17:58

Ізоляція двох міст і об'єднання фронтів на півдні та сході: названо плани РФ

Реклама
17:55

"НАТО може дати відсіч": в Альянсі відповіли, чи варто боятись ядерних погроз РФ

17:31

Чи можна на односторонньому русі їхати задом: водії будуть здивовані

17:14

Щури і миші "втечуть одразу": названо найкращий домашній засіб від гризунів

17:05

Зеленський: Хотілося би закінчити війну не пізніш ніж у 2025-муФото

17:04

IRIS-T, Gepard і не тільки: Німеччина готує для України мільярдний пакет допомогиФото

17:02

Від бруду не залишиться навіть сліду: 5 найкращих способів, чим почистити замшеве взуттяВідео

16:46

"Щодня ставлять рекорди": в "Атеш" озвучили втрати ворога на одному із напрямків

16:45

57-річна Памела Андерсон з'явилася на червоній доріжці без макіяжу і захопила своїм виглядом

16:42

Діє миттєво: як зекономити на опаленні взимку та утеплити квартиру

16:39

"Нападемо на Санкт-Петербург": Польща та країни Балтії попередили Путіна

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти