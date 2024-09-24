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Долар подорожчає вже в жовтні 2024 року: скільки коштуватиме валюта

Анна Ярославська
24 вересня 2024, 11:13
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Діра в торговельному балансі України, ймовірно, зросла ще на $2,5-2,9 млрд. Ослаблення гривні - один зі способів її покрити.
Курс долара
Яким буде курс долара в Україні - прогноз / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Літнє затишшя на валютному ринку України закінчилося - вже в жовтні курс долара до гривні зросте, оскільки національна валюта реагуватиме на ситуацію в макроекономіці.

Скільки коштуватиме гривня - хороший та поганий сценарій

Як сказала в коментарі Главреду CO-CEO, засновниця компанії SpiceProp Наталія Бойко, гривня повертається в сувору реальність макроекономіки, і за літо стан головних чинників погіршився.

"Подвійний дефіцит став більшим. Діра в торговельному балансі країни в липні, ймовірно, зросла ще на $2,5-2,9 млрд. Ослаблення гривні - один зі способів її покрити", - зазначила Бойко.

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За її словами, за найкращого сценарію в жовтні курс гривні повторить результат вересня і просяде до долара США ще на 1,0% до 41,80-41,90 грн.

За умови негативного варіанту розвитку подій розмір у жовтні курс долара зросте на 1,5-2,0%, тобто до 42,00-42,2 грн за долар.

Що спровокує зростання курсу долара

Незалежний експерт з питань економіки Олександр Хмелевський також вважає, що курс долара зросте. За його словами, провокуватиме цей процес попит на валюту з боку населення.

Крім того, Мінфін зіткнувся зі значними проблемами щодо фінансування дефіциту Держбюджету, через що кошти доведеться шукати на внутрішньому ринку. За словами Хмелевського, для цього є тільки два джерела: кошти НБУ і кошти комерційних банків. Змусити комерційні банки вкласти в ОВДП додаткові кілька сот мільярдів гривень можна лише кардинально змінивши монетарну політику НБУ.

"Збільшення портфеля ОВДП НБУ означає збільшення грошової маси, а отже, ризик збільшення інфляції та девальвації гривні. Тому є всі підстави вважати, що в жовтні девальвація гривні прискориться. Валютний курс перевищить курс 42,1 грн за долар. До того ж, девальвація гривні збільшить митні та податкові надходження і сприятиме наповненню Держбюджету", - сказав експерт.

Хто такий Олександр Хмелевський?

Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки.

Освіта: Київський Національний Університет імені Т.Г.Шевченка, спеціальність - "політична економія".

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України.

Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

Курс долара в Україні у 2025 році - прогнози

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що курс долара наприкінці 2024 року триматиметься на рівні 42,5 грн/дол. За його словами, через рік - у грудні 2025 року - курс долара буде на рівні 48 грн.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.

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