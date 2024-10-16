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Долар знову "росте": який курс чекає на українців

Марія Николишин
16 жовтня 2024, 16:22
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Офіційний курс долара станом на 16 жовтня.
Долар знову 'росте': який курс чекає на українців
Курс долара / колаж: Главред, фото: УНІАН

Станом на 16 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ виріс на 2 копійки. Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,21 грн.

курс
Курс долара / фото: Мінфін

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

відео дня
  • Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;
  • Ощадбанк – 41,05 - 41,55 грн;
  • Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;
  • ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн;
  • Райффайзен - 40,90 - 41,43 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.

Долар знову 'росте': який курс чекає на українців
Курс долара / фото: Мінфін

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара, особливо в продажу. Згідно з прогнозами, у період з 14 по 20 жовтня вартість американської валюти коливатиметься в межах 41,2-41,9 грн.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує, що до кінця року курс долара коливатиметься в межах 42-43 грн, ближче до верхньої межі - близько 42,75 грн.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомляв, що до середини жовтня на валютному ринку малоймовірні якісь глобальні курсові зміни.

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