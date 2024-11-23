Злетить у ціні через попит: експерт сказав, яким буде курс долара в грудні

Зважаючи на великий попит на іноземну валюту, Нацбанк буде змушений знизити курс гривні, каже експерт.

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Експерт сказав, яким буде курс долара в грудні/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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Яким буде курс долара в грудні

Які випробування чекають на гривню

Ціна на долари в Україні в короткостроковій перспективі буде залишатися відносно стабільною. Курс на міжбанку може не перевищити максимальний курс долара, який передбачений у Держбюджеті на 2024 рік.

Проте через великий попит на іноземну валюту Нацбанк України буде змушений знизити курс гривні. Про це розповів незалежний експерт Олександр Хмелевський у коментарі Главреду.

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"Однак у короткостроковій перспективі гривня залишатиметься відносно стабільною. Згідно з Держбюджетом на 2024 р., максимальний курс долара визначено на рівні 42,1 грн. У грудні курс на міжбанку не перевищить цієї позначки. Але зважаючи на великий попит на іноземну валюту, Нацбанк буде змушений знизити курс гривні", – сказав він.

За його словами, очікується, що в грудні курс гривні на міжбанку коливатиметься в межах 41,4 – 42,1 грн. за долар.

"Щодо євро, то його курс на українському ринку визначатиметься курсом євро по відношенню до долара, який складеться на світових ринках. У грудні євро коливатиметься в діапазоні 43,4 – 45,3 грн", – прогнозує експерт.

Також Хмелевський розповів, що проблеми ЄС позначаються на курсі євро, який втрачає свої позиції щодо долара. Найближчими місяцями очікується продовження тенденції посилення долара щодо євро. Не виключено, що 2025 року долар досягне паритету щодо євро

Експерт також зазначив, що курс гривні продовжує перебувати у вузькому коридорі щодо долара вже 4-й місяць. Однак скорочення іноземного фінансування або будь-які затримки в надходженні тих чи інших траншів можуть призвести до посилення девальвації гривні.

Хмелевський зазначив, що зрештою позики потрібно буде повертати, що може обернутися для України великими фінансовими потрясіннями та суттєвою девальвацією гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що долар зростає як на дріжджах – стало відомо, яким буде курс валют з 25 листопада. Згідно з даними регулятора, гривня щодо долара ослабла.

Також раніше стало відомо, яким буде курс долара в 2025 році – українцям дали невтішний прогноз. На думку банкірів та аналітиків, курс долара у 2025 році буде на рівні майже 45 гривень.

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Хто такий Олександр Хмелевський? Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

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