Долар зростає як на дріжджах: яким буде курс валют з 25 листопада

У матеріалі:
- Яким буде курс долара 25 листопада
- Яким буде курс євро 25 листопада
Національний банк України (НБУ) опублікував офіційні курси валют на 25 листопада 2024 року.
Згідно з даними регулятора, гривня щодо долара ослабла на 3 копійки. Таким чином, курс становить 41,3193 гривні за один долар, пише Главред.
Водночас національна валюта зміцнилася щодо євро. Курс знизився на 47 копійок і тепер становить 42,9927 гривні за один євро.
Актуальні курси НБУ на 25 листопада:
- Долар США: 41,31 грн;
- Євро: 42,99 грн.
Експерти очікують, що вже з початку нового тижня валютний ринок може продемонструвати подальші коливання. Прогнозується, що курс долара може опуститися нижче позначки в 43 гривні, хоча загалом він залишається стабільним.
Для порівняння, на 22 листопада офіційний курс долара становив 41,286 грн, а євро - 43,4659 грн. Таким чином, зміни курсу євро за останні дні стали більш помітними.
Курс долара в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, в українських банках очікується істотна зміна курсу готівкового долара. Зокрема, до кінця поточного робочого тижня (15 листопада) він перебуватиме в межах від 40,9 до 41,8 грн.
Банкір Тарас Лісовий заявив, що в Україні ситуація з курсом долара в листопаді 2024 року буде досить спокійною через валютні інтервенції НБУ. Протягом місяця очікується зміщення "коридорів" до 41,2-41,8 грн/долар і 45,3-47,3 грн/євро на міжбанку.
Крім того, Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.
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