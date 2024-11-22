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Долар зростає як на дріжджах: яким буде курс валют з 25 листопада

Сергій Кущ
22 листопада 2024, 22:25оновлено 22 листопада, 23:04
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Згідно з даними регулятора, гривня щодо долара ослабла.
Курс валют в Україні
Курс валют в Україні / Колаж Главред, фото: pixabay.com

У матеріалі:

  • Яким буде курс долара 25 листопада
  • Яким буде курс євро 25 листопада

Національний банк України (НБУ) опублікував офіційні курси валют на 25 листопада 2024 року.

Згідно з даними регулятора, гривня щодо долара ослабла на 3 копійки. Таким чином, курс становить 41,3193 гривні за один долар, пише Главред.

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Водночас національна валюта зміцнилася щодо євро. Курс знизився на 47 копійок і тепер становить 42,9927 гривні за один євро.

Актуальні курси НБУ на 25 листопада:

  • Долар США: 41,31 грн;
  • Євро: 42,99 грн.

Експерти очікують, що вже з початку нового тижня валютний ринок може продемонструвати подальші коливання. Прогнозується, що курс долара може опуститися нижче позначки в 43 гривні, хоча загалом він залишається стабільним.

Долар США, курс долара, інфографіка Главред
Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Для порівняння, на 22 листопада офіційний курс долара становив 41,286 грн, а євро - 43,4659 грн. Таким чином, зміни курсу євро за останні дні стали більш помітними.

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в українських банках очікується істотна зміна курсу готівкового долара. Зокрема, до кінця поточного робочого тижня (15 листопада) він перебуватиме в межах від 40,9 до 41,8 грн.

Банкір Тарас Лісовий заявив, що в Україні ситуація з курсом долара в листопаді 2024 року буде досить спокійною через валютні інтервенції НБУ. Протягом місяця очікується зміщення "коридорів" до 41,2-41,8 грн/долар і 45,3-47,3 грн/євро на міжбанку.

Крім того, Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.

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