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Яким буде курс долара в 2025 році: українцям дали невтішний прогноз

Марія Николишин
15 листопада 2024, 14:56
206
На думку банкірів та аналітиків, курс долара у 2025 році буде на рівні майже 45 гривень.
Яким буде курс долара в 2025 році: українцям дали невтішний прогноз
Курс долара на 2025 рік / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

  • Курс долара наступного року може зрости на 10%
  • Українські банкіри очікують курс на рівні 44,92 грн/долар

Курс долара упродовж наступних 12 місяців зросте ще приблизно на 10%. Такі дані опитування оприлюднив Національний банк України.

Зазначається, що фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар. Це вище за попередній прогноз - 43,98 грн/долар.

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Українські банкіри очікують курс валюти через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар. Це вище, ніж попередній прогноз - 43,15 грн/долар.

За інформацією НБУ, населення прогнозує курс на рівні 44,54 грн/долар. Це вище, ніж у вересні - 44,03 грн/долар.

В той же час, керівники підприємств чекають на курс на рівні 43,72 грн/долар.

Яким буде курс долара в 2025 році: українцям дали невтішний прогноз
Курс долара / фото: НБУ

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в українських банках очікується суттєва зміна курсу готівкового долара. Зокрема, до кінця поточного робочого тижня (15 листопада) він перебуватиме в межах від 40,9 до 41,8 грн.

Банкір Тарас Лєсовий заявив, що в Україні ситуація із курсом долара у листопаді 2024 році буде досить спокійною через валютні інтервенції НБУ. Протягом місяця очікується зміщення "коридорів" до 41,2-41,8 грн/долар та 45,3-47,3 грн /євро на міжбанку.

Крім того, Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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