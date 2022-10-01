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Зліт долара до 50 грн: українців попередили про неминучу девальвацію

1 жовтня 2022, 03:30

Курс може змінюватися тільки в бік ослаблення, причин для зміцнення гривні сьогодні немає, впевнений Іван Угляниця.

долар, курс долара
/ Фото pixabay.com

Курс долара, закладений у проекті державного бюджету, прокоментував заступник голови НБУ Юрій Гелетей.

Як сказав він Інтерфакс-Україна, документ передбачає долар по 50 гривень до кінця 2023-го року.

"Курс, закладений в бюджет, не є цільовим показником для НБУ або ринку, це абсолютно технічний показник", - підкреслив співрозмовник.

За його словами, оголошення курсу зіграло свою психологічну роль, при тому що фактично це просто розрахунковий показник, який не є визначальним для ринку.

"На нашу думку, краще піти від практики публікації курсу в бюджеті на кінець року і публікувати середній прогнозний курс", - додав Гелетей.

Прогноз курсу долара в Україні

Українська національна валюта девальвувала б навіть якби не почалася широкомасштабна війна з РФ. Таку думку висловив UBR.ua аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

Прогнозуючи, який може бути курс долара в жовтні, він відповів, що курс може змінюватися тільки в бік ослаблення, причин для зміцнення гривні сьогодні немає.

"Курс може бути будь-який у бік ослаблення гривні. Це буде залежати більше від ситуації на фронтах і політичної ситуації", – зазначив аналітик.

У той же час він звертає увагу, що навіть якби не почалася широкомасштабна війна, гривня все одно б девальвувала, тому що зміцнення долара – світова тенденція.

"Ми цього не помічаємо, але на глобальних ринках долар знаходиться на піках з 2020 року. Зростання до деяких валют набагато більше, ніж до гривні. Глобальне зміцнення долара і ослаблення інших валют триває. Якщо б у нас навіть не було війни, гривня мали б полетіти вище нинішніх рівнів, якби був вільний курс, не кажучи вже про таку повномасштабну війну, як зараз відбувається", – додав Угляниця.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні міг би вже стати тризначним.

Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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