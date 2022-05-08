Під 40 гривень за долар: з'явився несподіваний валютний прогноз на літо

До кінця травня ціна долара коливатиметься в межах 33-34 гривень, каже Данило Монін.
Фінансовий експерт Данило Монін спрогнозував курс американського долара ближчим часом.
Як підкреслив він у коментарі Телеграф, до кінця травня ціна долара коливатиметься в межах 33-34 гривень — йдеться про готівковий ринок.
Експерт не виключив, що з приходом літа може змінитися, і для цього існує відразу кілька факторів.
Один з найголовніших - прийняття законопроекту № 7311, який передбачає збільшення розміру податків. Якщо це станеться, пояснює експерт, то слідом за податковою ставкою імпортерам збільшать платежі.
"Значить - піднімуть попит на валюту і змусять бізнес купувати її активніше і дорожче, ніж зараз", — припустив Данило Монін.
Разом з цим він вважає, що якщо Нацбанк буде вести грамотну політику, то раптового стрибка зростання долара можна уникнути. Головне - не погіршити ситуацію ще більше.
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Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.
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