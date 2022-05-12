Долар різко рвоне вгору: українців ошелешили прогнозом нового валютного курсу

/ Reuters

Українські імпортери вже відкоригували бізнес-плани з урахуванням ймовірного зміцнення долара в майбутньому.

"Більшість постачальників підняли закупівельні ціни від 10 до 15%", - цитує Forbes генерального директора COMFY Ігоря Хижняка.

Серед причин, крім зростання витрат на логістику і ризики, які не покриваються страховими компаніями, є і валютний курс.

Курс на неофіційному ринку відхиляється на 10-15% від офіційного, підтверджує начальник відділу аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печеріцин. Скасування валютних обмежень, вважає він, призведе до наближення офіційного курсу до ринкового.

"Я не впевнений, що курс залишиться фіксованим до завершення військових дій", – говорить глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

У свою чергу, як розповів Сьогодні аналітик компанії Центр біржових технологій (ЦБТ) Максим Орищак, істотних валютних коливань не очікується, навіть незважаючи на те, що триває війна.

Попит на валюту не може рости фізично, тому що бізнес не розвивається, а грошей у людей більше не стає, щоб робити накопичення. Крім того, багато жертвують гривневі заощадження учасникам військових дій замість покупки доларів і євро, як робили раніше, — сказав Орищак.

читайте такожТисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курси

Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

Читайте ще: