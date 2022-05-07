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Тисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курси

7 травня 2022, 05:40

На готівковому ринку долар істотно не відрізняється від фіксованого Нацбанком.

долар
/ Reuters

На сьогодні в Україні відсутній повноцінний міжбанківський ринок, саме він визначає курс долара.

Нацбанк завжди орієнтувався на міжбанк і виставляв курс відповідно до нього. В даний час цей рухомий механізм не може працювати в тому масштабі, в якому він працював до війни, пише Сьогодні.

В даний час, коли економіка знаходиться в такому стресі, фіксований курс потрібно просто сприймати як адміністративний механізм врегулювання на валютному ринку, введений в умовах воєнного стану.

Чому Нацбанк зафіксував курс? Сума в гривнях визначається за курсом Нацбанку. Щоб не було ніякої плутанини під час війни, який же курс брати, вирішили встановити стабільний, за яким, зокрема, будуть перераховуватися і митні платежі, які імпортери платять на користь держави, зазначає видання.

Однак на готівковому ринку долар істотно не відрізняється від фіксованого Нацбанком. Ви можете купити його по 33-34 грн. Різниця в 4 грн не істотна. Якби ця різниця була в 1,5-2 рази, тоді можна було б сказати, що у нас два курси: один офіційний, другий чорний. А зараз розрив не суттєвий, додали автори матеріалу.

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Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

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