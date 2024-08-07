Можливий навіть дефіцит: в Україні буде 'стрибок' цін на популярний продукт

Багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом, каже Дученко.

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В Україні може подорожчати популярний продукт / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Зовсім скоро, за словами українських пекарів, можуть початися перебої з хлібом. Головна причини цього – збільшення вартості борошна. Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів та директор компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко, пише Мінфін.

За його словами, у червні та липні основні виробники хліба в Україні спрацювали або в мінус, або в нуль. Причина цього – зростання цін на борошно за останні кілька місяців на 50% і подальший їх ріст.

"Якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16 – 16,2 тисячі. Борошно у собівартості хліба — це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більше ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали та інше. Тому необхідно підвищувати ціни на хліб на 15 – 20%", – говорить Юрій Дученко. відео дня

Він також наголосив, що якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Він говорить, що вже зараз низка підприємств на межі зупинки, дехто переходить на роботу в одну зміну.

Дученко додає, що суттєве зростання цін на борошно пояснюється тим, що на внутрішньому ринку обмежена пропозиція зерна другого класу (а саме така йде на борошно для хлібопекарської галузі). Багато продавців притримують зерно в очікуванні вигідніших цін.

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Підвищення цін в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у серпні очікується приріст до поточної вартості продуктів харчування і товарів першої необхідності на рівні до 1,5 відсотків.

Також в Україні стрімко зросла вартість тепличних огірків. Фермери реалізують огірки за ціною від 25 до 50 грн за кілограм.

Крім того, в Україні подорожчають продукти харчування через ріст цін на пальне. Якщо буде прийнятий законопроєкт щодо збільшення акцизного податку, що потягне за собою подорожчання бензину і дизельного палива, то це потягне за собою зростання цін на продукти.

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