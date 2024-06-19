В Україні злетять угору ціни на хліб: експерт розповіла, що сталося

Як каже голова профільної організації "Борошномели України" Родіон Рибчинський, в Україні хліб подорожчає найближчим часом.

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В Україні подорожчає хліб - експерт пояснив причини / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

В Україні хліб найближчим часом може подорожчати - через підвищення цін на зернову сировину і на електроенергію. Про це заявив керівник організації "Борошномели України" Родіон Рибчинський у коментарі порталу "Інформатор".

"Це може бути як завтра, так і через два тижні", - сказав він.

Рибчинський каже, що зараз на зерно пшениці другого класу дуже мало пропозицій щодо продажу на ринку, а ті, що є - дуже дорогі. Відповідно, дорога пшениця змушує виробників підвищувати вартість борошна.

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"Є ринкові відносини, є зобов'язання перед постачальниками. Хліб реалізується не з лотка, а насамперед через великі торговельні мережі. У договорах із мережами чітко проговорено період, коли можна змінювати ціни. А борошнороби мають договори з виробниками хліба і торговельними мережами. Усе це проговорюється між партнерами. Але, на жаль, слід очікувати подорожчання. Сировинні в собівартості борошна становлять 90%, а електроенергія - до 6%, тобто вони її фактично і формують", - підсумував Рибчинський.

Що таке хліб? Хліб - хлібобулочний виріб, який отримують шляхом випікання тіста (що складається щонайменше з борошна і води), розпушеного дріжджами або закваскою, повідомляє "Вікіпедія."

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Нагадаємо, в Україні значно знизилися ціни на столовий буряк через зменшення попиту на цей овоч. Ціни в середньому знизилися на 13% порівняно з минулим тижнем і коливаються від 8 до 14 гривень за кілограм.

Також на 13% знизилися ціни на картоплю, їхня вартість становить 14-18 гривень за кілограм. Пропозиція картоплі на ринку велика, але попит зменшується.

Як повідомляв Главред, в Україні зріс попит на свіжу малину, оптова ціна зараз становить близько 1200 грн/кг. Аналітики прогнозують, що цього року ціни на свіжу малину можуть бути вищими через зростання цін на світовому ринку замороженої малини.

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