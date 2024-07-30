Ціни "поповзуть" вгору: які продукти подорожчають у серпні

Нове зростання цін на окремі категорії продуктів буде спричинене відключеннями електроенергії.

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Продукти певних категорій можуть подорожчати через відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: flickr

Відключення електроенергії впливає не лише на побут українців, а й, як з'ясувалось, на ціни на прилавках магазинів. Як розповів Главреду експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин, у серпні очікується приріст до поточної вартості продуктів харчування і товарів першої необхідності на рівні до 1,5 відсотків.

Пендзин пояснює це тим, що зберігання великої кількості продуктів харчування передбачає дотримання певного температурного режиму. Він, в свою чергу, залежить від відключень світла. Тобто, чим більше відключень - тим більше продуктів можуть зіпсуватися через недотримання температурного режиму.

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Ці втрати перекладатимуть саме на кінцевого споживача. Найбільше відобразиться це на м'ясних та молочних продуктах. Експерт "Економічного дискусійного клубу" пояснює, що молочну сировину необхідно охолоджувати на декількох етапах: під час переробки, транспортування та зберігання безпосередньо у магазині.

"Тобто скрізь потрібна електроенергія, і якщо не буде належного охолодження, все швидко псуватиметься і втрачатиме свої харчові якості. Тому молочна та м'ясна продукція, ймовірно, зростатимуть у ціні найбільше, тоді як інші товари більш помірковано", - каже Пендзин.

Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Підвищення цін в Україні - що відомо

Нещодавно повідомили, що ціна на газованку в Україні може зрости майже у 2,5 рази. Комітет ВР рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо запровадження акцизу на води, зокрема мінеральні і солодкі води з ароматизаторами.

Нагадаємо, в Україні стрімко зросла вартість тепличних огірків. Фермери реалізують огірки за ціною від 25 до 50 грн за кілограм. Це на 40% більше, ніж наприкінці минулого тижня.

Раніше попереджали, що при дефіциті електроенергії в Україні можуть зрости ціни, в першу чергу на молочні, м’ясні, хлібобулочні вироби.

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