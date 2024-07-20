Ціни злетіли на 40% за тиждень: в Україні різко підняли вартість популярного овоча

Попри зростання цін, попит на популярний овоч залишається стабільно високим, розповіли аналітики.

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Вартість популярного серед українців овоча стрімко росте / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

В Україні стрімко зросла вартість тепличних огірків. Фермери реалізують огірки за ціною від 25 до 50 грн за кілограм. Це на 40% більше, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

За словами аналітиків, основною причиною такого зростання є значне скорочення пропозиції на ринку. Багато тепличних комбінатів завершили реалізацію огірків першого обороту і планують поновити постачання не раніше середини серпня. Водночас попит на тепличні огірки залишається високим, що додатково підвищує ціни.

"Не допомагає зняти навантаження на ринку тепличних овочів і продукція відкритого ґрунту. Пропозиція останньої цього тижня істотно скоротилася через сталу спекотну і суху погоду практично на всій території України", - пояснили експерти. відео дня

За даними аналітиків, наразі ціна на тепличні огірки в Україні у 2,5 раза вища, ніж у середині липня 2023 року. Водночас ключові гравці ринку сумніваються, що дефіцит можна буде компенсувати за рахунок імпорту, оскільки постачання з-за кордону залишаються незначними і нестабільними.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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Нагадаємо, в Україні можуть подорожчати продукти харчування через зростання цін на пальне. Якщо буде прийнятий законопроєкт щодо збільшення акцизного податку, це призведе до подорожчання бензину і дизельного палива, що вплине на вартість продуктів.

Також ціна на газовану воду може зрости майже в 2,5 рази через можливе запровадження акцизу на солодкі і мінеральні води. Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який передбачає податок у розмірі 0,1 євро (4,5 гривні) за літр напою.

Як повідомляв Главред, дефіцит електроенергії може призвести до зростання цін на молочні, м'ясні та хлібобулочні продукти, попереджає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ферми, що потребують значних обсягів електрики для функціонування, вже відзначають зростання витрат на дизпаливо і відповідно підвищення цін на молочні продукти на 3-5%.

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