Ціни на продукти в Україні різко виростуть: стала відома причина

Через подорожчання бензину і дизельного палива в Україні можуть зрости ціни на продукти харчування.

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Ціни на продукти в Україні різко виростуть/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

В Україні подорожчають продукти харчування через ріст цін на пальне. Якщо буде прийнятий законопроєкт щодо збільшення акцизного податку, що потягне за собою подорожчання бензину і дизельного палива, то це потягне за собою зростання цін на продукти. Поки що цей законопроєкт був прийнятий у Верховній Раді лише у першому читанні.

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі "Ми- Україна". Він зазначив, що якщо акциз на пальне все-таки буде проголосований, ось ця додаткова вартість відобразиться на ціні продуктів харчування.

"Вона (ця додаткова ціна – ред.) ляже на нас з вами, тому що ми повинні розуміти: додаткові навантаження на гектар – це здорожчання собівартості продукції", – сказав Марчук. відео дня

За його словами, взагалі усе, що пов’язано з цінами на паливно-мастильні матеріали, перетинається потім з додатковими витратами.

"Якщо ми говоримо про збільшення витрат на один гектар уже з наступного року більше ніж на 5 євро для кожного товаровиробника, який працює офіційно в Україні, то ми повинні розуміти, що це так чи інакше буде відображатися і на складовій цін на продукцію, яку виготовляють товаровиробники і відповідно на полицях магазинів воно буде складати додаткову вартість для споживачів", – зазначив він.

Нагадаємо, Верховна Рада під час голосування 4 липня прийняла у першому читанні законопроєкт №11256-2, через який різко збільшиться вартість бензину і дизельного пального для споживачів – як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне – на 2,0 грн/л.

Денис Марчук розповів про зростання цін на продукти/ скрін

Дивіться коментар Дениса Марчука про ріст цін на продукти харчування:

Ціни на продукти харчування в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні злетять угору ціни на хліб – експерт розповіла, що сталося. Як каже голова профільної організації "Борошномели України" Родіон Рибчинський, в Україні хліб подорожчає найближчим часом.

Також в Мінекономіки поділилися невтішним прогнозом про те, що ціни зростатимуть ще. Зростання цін за останні роки не перестає дивувати українців. І хоч інфляція дещо сповільнилася, далі на країну, найімовірніше, знову чекає підвищення цін.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Україні різко і помітно підскочать ціни на продукти – експерт пояснив, що сталося. Подорожчання продуктів в Україні буде зумовлено підвищенням собівартості виробництва і підвищенням витрат виробників.

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