Від 'смішної' ціни округлюються очі: в Україні впав у ціні важливий продукт

В Україні спостерігається зменшення попиту на вершкове масло, що поступово тягне за собою здешевшання цього продукту. Про це інформує ІНФАГРО.

Експортні показники також знижуються, адже торгівля з країнами ЄС залишається під знаком питання через повернення квот. У результаті виробники змушені складати надлишки нерозпроданого масла на своїх складах. При цьому частина квот для української продукції ще не використана повністю.

У липні ціни на внутрішньому ринку різко піднялися, і тоді виробники не поспішали виходити з товаром на зовнішні ринки, сподіваючись на вигідніші умови. Нині ж вартість масла для українських покупців майже зрівнялася з експортною.

Втім, подальшого значного зниження ціни очікувати не варто: новий рівень вартості вже близький до межі рентабельності. Тому виробники планують накопичувати запаси в очікуванні зростання попиту або вирішення питання з розширенням європейських квот.

Вартість масла в українських мережах:

АТБ: 85,70 грн за 180 г (зі знижкою);

Сільпо: 89,99 грн;

Varus: 86,90 грн за масло 72,6%.

Як повідомляв Главред, в кінці 2025-го ціна на важливий продукт різко зросте. Аналітики прогнозують, що це відбудеться або в грудні 2025 року, або протягом першого кварталу 2026 року.

Окрім цього,в Україні відчутно подорожчає продукт першої необхідності. На ситуацію вплинула низка факторів, серед них: погодні умови, повномасштабна війна, а також складні обставини, в яких фермери змушені збирати врожай на прифронтових територіях України.

А от ціни на ключові овочі та фрукти знизилися.Протягом останнього тижня літа в Україні спостерігалося зниження цін на овочі, які входять до так званого "борщового набору". Крім того, подешевшали й сезонні фрукти.

