Від "смішної" ціни округлюються очі: в Україні впав у ціні важливий продукт

Даяна Швець
3 вересня 2025, 13:09
Виробники накопичують нерозпроданий продукт на складах через зниження попиту та складнощі з експортом.
Від 'смішної' ціни округлюються очі: в Україні впав у ціні важливий продукт
На який продукт переписали ціни / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • На який продукт попит падає, а ціни знижуються
  • Скільки він коштує в АТБ, Сільпо та Varus

В Україні спостерігається зменшення попиту на вершкове масло, що поступово тягне за собою здешевшання цього продукту. Про це інформує ІНФАГРО.

Експортні показники також знижуються, адже торгівля з країнами ЄС залишається під знаком питання через повернення квот. У результаті виробники змушені складати надлишки нерозпроданого масла на своїх складах. При цьому частина квот для української продукції ще не використана повністю.

відео дня

У липні ціни на внутрішньому ринку різко піднялися, і тоді виробники не поспішали виходити з товаром на зовнішні ринки, сподіваючись на вигідніші умови. Нині ж вартість масла для українських покупців майже зрівнялася з експортною.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Втім, подальшого значного зниження ціни очікувати не варто: новий рівень вартості вже близький до межі рентабельності. Тому виробники планують накопичувати запаси в очікуванні зростання попиту або вирішення питання з розширенням європейських квот.

Вартість масла в українських мережах:

  • АТБ: 85,70 грн за 180 г (зі знижкою);
  • Сільпо: 89,99 грн;
  • Varus: 86,90 грн за масло 72,6%.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в кінці 2025-го ціна на важливий продукт різко зросте. Аналітики прогнозують, що це відбудеться або в грудні 2025 року, або протягом першого кварталу 2026 року.

Окрім цього,в Україні відчутно подорожчає продукт першої необхідності. На ситуацію вплинула низка факторів, серед них: погодні умови, повномасштабна війна, а також складні обставини, в яких фермери змушені збирати врожай на прифронтових територіях України.

А от ціни на ключові овочі та фрукти знизилися.Протягом останнього тижня літа в Україні спостерігалося зниження цін на овочі, які входять до так званого "борщового набору". Крім того, подешевшали й сезонні фрукти.

Більше економічних новин:

Про джерело: інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро"

Інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро" – це українське агентство, яке спеціалізується на аналізі та прогнозуванні ринку сільськогосподарської продукції, зокрема молочної галузі.

"Інфагро" надає інформацію та аналітику про стан та тенденції аграрного ринку України, з особливим акцентом на молочній промисловості. Експерти аналізують виробництво, споживання, ціни та інші фактори, що впливають на ринок сільськогосподарської продукції.

Агентство надає ринкові огляди, прогнози та аналітичні звіти, які допомагають компаніям приймати обґрунтовані рішення.

Вони відстежують зміни в законодавстві, технологіях та інших факторах, що впливають на аграрний сектор.

Окрім цьього, інформація, яку надає "Інфагро", використовується виробниками, переробниками, трейдерами та іншими учасниками ринку для планування своєї діяльності - їхні аналітичні дані допомагають формувати стратегії розвитку та адаптуватися до змін на ринку.

Агентство надає різноманітні інформаційні послуги, включаючи ринкові звіти, аналітичні огляди та консультації, а також надає аналітику та статистику про молочну галузь України.

Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

13:32Україна
Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

11:50Синоптик
"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

11:47Війна
