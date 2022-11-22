В Україні злетять ціни на продукти: що і на скільки подорожчає через відключення світла

Через відключення світла в Україні подорожчають продукти / УНІАН

Черези перебої з електрикою в Україні можуть зрости ціни на продукти, а також скоротиться виробництво низки продуктів харчування.

Як пише UBR.ua, через війну в Україні тваринництво втратило п'яту частину поголів'я свиней, корів та птиці. У зв'язку з відключеннями світла птахівники знижують виробництво, окільки підприємства змушені забезпечувати пташники електроживленням за допомогою генераторів.

"Відключення електроенергії призводить до значних виробничих втрат закладених на інкубацію яєць і неотримання молодняку", – розповів виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

За його словами, підприємствам потрібні додаткові генератори, оскільки ними не забезпечені такі технологічні процеси як виготовлення кормів, сортування та забій птиці, пакування продукції, а також складські та холодильні приміщення.

Перебої електропостачання також стали проблемою для виробників свинини. Вже місяць переробники стикаються з відмовами від замовленої охолодженої свинини, перенесеннями поставок, вимушеним переглядом графіків виробництва і відвантаження готової продукції.

"Тому переробники зменшили обсяги заготівлі та завантаженість забійних цехів щоанйменше на 20-30%", – розповіла керівник аналітичного відділу асоціації "Свинарі України" Олександра Бондарська.

За її словами, зміна попиту суттєво вплинула на планову реалізацію свинини та посилила тиск на ціни. Так, якщо протягом другого тижня жовтня середня ціна на свинину живою масою становила 73,9 грн/кг, то за наступні чотири тижні показник знизився на 16,5% – до 61,7 грн/кг.

Україні загрожує дефіцит молочки

Не краща ситуація й на молокозаводах - вони втратили значні обсяги сировини і продукції. Виконавчий директор "Союзу молочних підприємств України" Арсен Дідур зазначає, що через знеструмлення у виробників і переробників продуктів харчування порушені основні виробничі процеси, а це прямий шлях до зростання цін і дефіциту товарів.

Зараз переробні підприємства розглядають різні варіанти забезпечення своїх потужностей енергією, зокрема і закупівлю генераторів.

"Але такий крок невідворотно відіб'ється на собівартості, що спричинить подорожчання молочних продуктів на полиці", – попередив Дідур.

За його словами, скорочення обсягів використання електроенергії неминуче викличе зменшення обсягів виробництва, скорочення заробітної плати працівників підприємств, зменшення податкових надходжень, дефіцит української молочної продукції в магазинах і зростання імпорту іноземної продукції.

Ціни на овочі зростуть на 20%

В результаті відключень електрики в Україні можуть подорожчати і овочі. Справа в тому, що сховища необхідно опалювати, а деякі приміщення в них – охолоджувати. Для цього потрібна електрика. Через відключення світла багато хто використовує альтернативні джерела енергії, такі як дизельні генератори.

"Сьогодні вартість дизельного палива становить понад 50 грн за літр. Щоб зробити 1 кіловат електрики, необхідно витратити півлітра солярки. Це мінімум 25 грн. Відповідно, зберігання овочів лише через енергоносії дорожчає в чотири рази", - розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його прогнозом, через збільшення собівартості зберігання овочі на українських ринках подорожчають вже до початку зими. Ціни при цьому зростуть на 15-20%.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе лише поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин.

Інші новини: