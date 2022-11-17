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Взимку можуть відключати світло на 10-12 годин: нардеп назвав умови для найгіршого сценарію

17 листопада 2022, 09:45

Зараз в Україні намагаються максимально відновити ті підстанції, які перестали працювати внаслідок ракетних обстрілів.

світло, економія електроенергії
Похолодання збільшує споживання електроенергії / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. Але енергетики працюють над тим, щоби відключення світла становило всього по кілька годин вранці та ввечері. Про це розповів нардеп, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

"Це збільшує споживання електроенергії, і в такій ситуації енергосистемі працювати ще важче. Коли є пік (споживання електроенергії, - ред.) з п'ятої години вечора і до десятої години вечора, то варто в такий період часу економити або споживання перенести на ніч. Це трохи допоможе і це зменшує навантаження на енергосистему", - сказав Герус в інтерв'ю ТСН.

Він додав, що зараз в Україні намагаються максимально відновити ті підстанції, які перестали працювати внаслідок ракетних обстрілів.

"Тоді можна буде ці періоди, коли морозна погода, прожити так, щоб відключення все ж були не по 10-12 годин, а кілька годин вранці, кілька годин ввечері. Зараз робота над цим триває", – повідомив нардеп.

Проте в залежності від температури повітря сценарії можуть бути різні.

"Коли температура – 2-3 градуси морозу, це може бути один сценарій. А коли температура – 10-15 градусів морозу плюс є ще ракетні обстріли... скажімо так, якщо буде розвиватися негативний сценарій – коли будуть великі морози і будуть додаткові обстріли – то, можливо, такі відключення і можуть досягти 10 годин", - сказав глава енергетичного комітету парламенту.

Відключення світла в Україні

В столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Як заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Нагадаємо, повний блекаут в Києві - один з найгірших сценаріїв, якщо держава-терорист продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко. В такому випадку у місті може не бути електроенергії протягом декількох діб.

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війна в Україні Андрій Герус війна Росії та України відключення світла електроенергія
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