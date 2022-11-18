В Україні злетіли ціни на сіль: що відбувається з ціною

Ціни на сіль / УНІАН, pixabay

Ціни на сіль в Україні вирости. Зараз за кілограм морської солі доведеться заплатити 32,55 грн, що на 0,85 грн більше середньомісячної ціни жовтня.

Як повідомляє Мінфін, станом на 17 листопада ціни в супермаркетах на морську сіль становлять за 1 кг від 27,5 гривень до 40 гривень.

Зокрема, ціни на морську сіль зростають вже 3 місяці поспіль.

У серпні її вартість сягала 29,33 грн / кг, після цього ціна тільки зростала:

вересень - 30,56 грн / кг;

жовтень - 31,7 грн/кг; н

листопад - 32,55 грн/кг.

Крім того, за звичайну кам'яну сіль в супермаркетах доведеться заплатити:

Auchan - 25 грн/кг.

Megamarket - 23,60 грн / кг;

Сільпо - 28,29 грн/кг.

Ціни на сіль / Мінфін

Ціни на цукор

Кристалічний цукор в листопаді подешевшав на 34 копійки, склавши 34,27 грн/кг. а ось три кілограми такого ж цукру продаються за колишньою ціною – 102,90 грн.

Ціни на популярні крупи.

гречка - 76,37 грн / кг; пшоно-30,45 грн / кг;

рис довгий - 74,59 грн / кг;

рис круглий - 77,17 грн / кг;

вермішель довга - 26,60 грн / кг;

цукор кристалічний - 34,27 грн / кг;

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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