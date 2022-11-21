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В Укренерго готуються до можливого повного відключення світла

21 листопада 2022, 07:42

З фахівцями вже провели навчання, тому вони знають, як діяти в разі блекауту, щоб якомога швидше все відновити.

Світло, відключення
Світло, відключення / https://ua.depositphotos.com/

Повне відключення світла в Україні можливо, але не обов'язково, що воно відбудеться в цьому сезоні, проте навіть повне відключення від електроенергії на час не потрібно вважати "кінцем світу".

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону заявив, що після блекаута, якщо він станеться, почнуться відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання споживачам.

Кульчицький заявив, що він не може спрогнозувати, якою буде тривалість блекаута, якщо він відбудеться. Все буде залежати від характеру і ступеня пошкодження інфраструктури.

"Це може бути тривалість, порівнянна з останньою масованою атакою, може бути довшою, може бути коротшою", — підкреслив глава Укренерго.

Він підкреслив, що з фахівцями провели навчання, тому вони знають, як діяти в разі блекаута, щоб якомога швидше все відновити.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зазначив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Укренерго відключення світла
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