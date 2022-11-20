"Делікатес" стає доступним: в Україні впали ціни на яйця

Ціни на яйця / pixabay, glavcom

Ціни на яйця в Україні різко знизилися. В Україні вартість яєць восени в середньому підскочила понад на 70 гривень. Проте вже в листопаді їх ціна почала трохи знижуватися.

Так, в супермаркеті АТБ цінник на яйця коливається від 57,90 грн до 74,90 грн за 10 штук.

Ціни на яйця в супермаркеті Сільпо починаються з 65,99 грн і досягають 84,99 грн за 10 шт.

А ось в Ашані десяток яєць можна придбати за 59,90 гривень (поштучно). Найвища вартість продукту становить 81,80 грн за 10 шт.

Коли ціни на яйця впадуть

Вартість курячих яєць досягла максимуму, але незабаром вона також почне падати. Виробники збільшили число курей-несучок і ціни стабілізувалися. У міру збільшення обсягів виробництва яйця будуть ставати більш доступними, говорить аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищилися ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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