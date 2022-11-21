В Україні впадуть ціни на 3 найпопулярніші продукти до кінця року

Ціни на продукти / pixabay

Ціни на продукти до кінця року повинні подешевшати. Йдеться про гречку, борошно і курячі яйця.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин розповіла, що спричинить падіння цін на продукти, які стали рекордсменами за вартістю цього року.

За її словами, дефіцит, що виник на гречку і борошно протягом року, призвів до значного зростання цін на ці продукти. Але зараз є всі причини стверджувати, що цінники почнуть зменшуватися.

"По-перше, аграрії навесні значно збільшили посіви під гречкою і зібрали хороший урожай. Ціни на гречку в листопаді вже почали знижуватися, і цей процес буде продовжуватися. Поки гречка в середньому коштує 76 грн за кг. це дорожче, ніж до війни, але дешевше, ніж за останні півроку", - говорить вона, пише agronews.ua.

Ціни на борошно

Також до кінця року в ціні не зростатимуть продукти переробки зернових культур, у тому числі борошно. Її вартість, а також ціни на деякі крупи до Нового року можуть знизитися до 5%.

Станом на 21 листопада, кілограм борошна в супермаркетах в середньому коштує від 20 грн.

Ціни на яйця

Що стосується курячих яєць, ціна на які дійшла цієї осені до свого максимуму, то птахівники почали збільшувати кількість курей-несучок.

"Падіння цін вже вимірюється не копійками, а гривнями. Подекуди вартість десятка яєць впала нижче 60 гривень. Проблема була в тому, що на тлі війни більшість ферм навесні відмовилося від вирощування молодняку, не знаючи, що чекає їх бізнес влітку і восени. Через це восени яйця стали дефіцитом, що і спровокувало настільки стрімке зростання ціни", - зазначила аналітик.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищилися ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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