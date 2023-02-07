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В Україні стартувало підвищення тарифів на воду: кому доведеться платити більше і на скільки

7 лютого 2023, 18:17
В Україні вже підвищили тарифи на воду в деяких містах. Очікується, що по країні подорожчання буде близько 20% в залежності від водоканалу.
Кран, вода
Кран, вода / ua.depositphotos.com

Незважаючи на те, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), в кінці минулого року скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання. За інформацією порталу "Обозрєватєль", в деяких населених пунктах тарифи на воду вже підняли.

Наприклад, за даними журналістів:

  • у Старокостянтинові (Хмельницька область) планують підвищити вартість води на 13,84% (до 56,84 грн за кубометр);
  • у смт Нове (Кіровоградської області) тариф вже підвищили з 28,69 до 49,83 грн за кубометр;
  • у Буську (Львівська область) – на 18% (до 61,64 грн за кубометр);
  • У Мукачеві планують підняти ціну з 28,69 грн до 59,79 грн за кубометр.

Згідно з українським законодавством, у більшості населених пунктів тарифи встановлюються депутатами місцевих рад.

Якщо ж у міськраді відмовляться підвищувати тарифи, то за законом депутати мають знайти у своєму бюджеті гроші для компенсації різниці між чинними та ринковими цінами. Як кажуть експерти, грошей на таке зараз у міських бюджетах немає.

Причини для підвищення цін пояснюються звичайними набором - зростанням цін на енергоносії, запчастини, реактиви, необхідністю підвищувати зарплату робітникам. В тому числі, за кілька років вартість електроенергії для водоканалів зросла на 49%.

Очікується, що тариф на воду збільшиться приблизно на 20% залежно від водоканалу.

Як платитимуть пенсії та субсидії

У Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була подана на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

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