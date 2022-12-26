Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує з 1 січня підвищити тарифи на воду по всій Україні.

Тарифи на воду підвищать по всій Україні: скільки з 2023-го потрібно буде платити / https://ua.depositphotos.com

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 січня підвищить тарифи на водопостачання по всій Україні. Про це йдеться в проекті рішення на сайті регулятора.

Місцевим водоканалам пропонують піднімати ціни в два етапи - з початку 2023 року і з липня 2023 року. В результаті в окремих випадках кубічний метр може подорожчати на чотири-п'ять гривні.

Серед причин підвищення тарифів в НКРЕКП назвали зменшення обсягів реалізації (знизилася кількість споживачів, а в результаті обсяги знизилися приблизно на 10%). Однак при цьому витрати на генерацію, ремонти обладнання та зарплати співробітникам не зменшилися.

Крім того, кажуть чиновники збільшилися витрати з електричної енергії (а саме на прикладі Вінниці):

на 13,05% з централізованого водопостачання;

на 12,77% з централізованого водовідведення.

Далі, в НКРЕКП кажуть, що ситуація склалася за рахунок зростання вартості електричної енергії, що передається на першому класі напруги, на 16,56% і електричної енергії, що передається ан 2 класі напруги − на 16,46%.

Також збільшилися витрати на оплату праці:

на 28,78% з централізованого водопостачання;

на 19,32% з централізованого водовідведення.

Як платитимуть пенсії та субсидії

У Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була подана на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

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