В Україні порізали субсидії та пільги на оплату комуналки: на скільки саме / УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг. Про це повідомляє портал "На пенсії", за квітень виплатять 43% субсидії і 59% пільги, які були нараховані в січні нинішнього року.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії і 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

Чиновники зазначають, що зменшення виплат пов'язане з меншою сумою комунального рахунку (без опалення) та з наслідками воєнного стану.

Ті, хто раніше не отримував субсидію, але зараз вона йому необхідна, може протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, звернутися за її призначенням. Головне - встигнути подати заяву і необхідні документи до закінчення неопалювального (опалювального) сезону.

Такий стан речей торкнеться претендентів на субсидії двох категорій:

людей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

власників житла у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областей та у Києві.

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Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переклад в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

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