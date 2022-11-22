Vodafone різко підвищить тарифи: українці дізналися дату і нову ціну

Компанія Vodafone оголосила про підвищення тарифів / Tech.liga.net, ua.depositphotos.com

Компанія Vodafone оголосила про нове підвищення тарифів на послуги мобільного зв'язку для українських абонентів.

Відзначимо, що зміни тарифних планів торкнуться частини абонентів, які користуються послугами компанії. Відповідні повідомлення почали приходити на телефони абонентів Vodafone.

Як стало відомо, про підвищення вартості послуги дізналися абоненти, які користуються тарифом Vodafone 4G Smart XS.

Новий тариф Vodafone: ціна і терміни

Для них ціна місячного пакету зросте більш ніж на 30%. Абоненти платитимуть 75 гривень на місяць замість 55 грн.

Нові ціни на послуги Vodafone вводить з 25 листопада 2022 року.

Нагадаємо, раніше, в ніч з 24 на 25 лютого Київстар, Vodafone і lifecell заблокували надання послуг в своїх мережах для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії і Білорусії.

З тих пір ті більше не можуть отримувати і здійснювати дзвінки, користуватися Інтернетом, а також відправляти SMS.

До того повідомлялося про плани ввести в Україні продаж SIM-карт для мобільного зв'язку за паспортами.

При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, депутати Ради хотіли зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

Дивіться відео ТСН - зв'язок в умовах війни: що потрібно знати, щоб його не втратити

Інші новини: