Світло подорожчає удвічі: Укренерго запропонувало нові тарифи на електропостачання

Тариф на передачу електричної енергії може досягнути 636,17 грн/МВт-год.

Тариф на електроенергію може зрости удвічі / ua.depositphotos.com

В Україні вже з січня 2023 року тарифи на електроенергію можуть зрости удвічі. Укренерго пропонує запровадити нові тарифи через ракетні удари РФ. Про це йдеться на сайті енергокомпанії.

Тариф на передачу електричної енергії може досягнути 636,17 грн/МВт-год. Слід зазначити, що нині він складає 345,64 грн/МВт-год.

Укренерго також хоче підняти вартість послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. Зараз цей тариф складає 62,13 грн, а вже з 2023 року може зрости до 207,63 грн/МВт-год.

У компанії зазначили, що необхідність підняття тарифів з'явилася через ракетні удари, які призвели до:

зростання фізичного обсягу робіт,

зростання вартості робіт,

зростання витрат на сировину, паливо та матеріали,

збільшення видатків на капітальні інвестиції та оплату праці.

Відключення світла в Україні

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

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