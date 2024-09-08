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В Україні "різко" зросте ціна на популярний продукт: яка причина

Марія Николишин
8 вересня 2024, 14:42
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Основні чинники здорожчання включають в себе проблеми з енергопостачанням і зменшення врожаю зернових.
В Україні 'різко' зросте ціна на популярний продукт: яка причина
Чому в Україні зросте ціна на м'ясо / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Восени 2024 року очікується підвищення цін на м'ясну продукцію до 3% через зростання вартості кормів та вплив аномальної погоди. Про це розповіла науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець у коментарі 24 Каналу

За її словами, основним чинником, що впливатиме на здорожчання м'ясних продуктів восени, стане вартість кормів. Зокрема, близько 70% собівартості м'ясної продукції припадає на корми, основу яких становлять зернові культури. Відповідно, стан врожаю зернових прямо впливає на ціну м'яса.

"Урожай зернових цього року може виявитися меншим через аномально високу температуру влітку, що може призвести до скорочення запасів кормів та підвищення їх вартості. Водночас, систематичні відключення електроенергії через руйнування енергетичної інфраструктури також ускладнюють виробничі процеси у галузі тваринництва, що збільшує собівартість м'ясних продуктів", - каже вона.

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Так, за даними Державної служби статистики України, станом на серпень 2024 року середні споживчі ціни на основні види м'яса вже зазнали значних коливань порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Наприклад, яловичина зросла в ціні на 20% і досягла позначки 270,01 гривні за кілограм.

Ціни на куряче філе також зросли на 3,3%, і тепер цей продукт коштує 158,62 гривні за кілограм. Однак ціна на курячу тушку, навпаки, зменшилася на 4% і становить 86,8 гривні за кілограм. Щодо свинини, ціни на неї також дещо знизилися – на 10,2%, до 177,47 гривні за кілограм.

Цікаво, що сало, традиційний український продукт, зазнало незначного зниження вартості – лише на 0,8%, і тепер його середня ціна складає 160,10 гривні за кілограм.

Науковці прогнозують, що у вересні 2024 року середні споживчі ціни на яловичину, свинину та курятину можуть зрости до 3%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні помідори дорожчають вже третій тиждень поспіль. Водночас тепличні комбінати підвищили відпускні ціни на огірки. Основна причина, що спричиняє подорожчання - різке скороченні пропозиції.

Також повідомлялось, що ціни на картоплю на українських ринках можуть піднятися вже з початку осені. Треба бути готовими віддати на вісім гривень більше за кілограм.

Крім того, голова Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко заявив, що в Україні можуть раптово зрости ціни на хліб. Вартість може збільшитись на 4,5-10 гривень.

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м'ясо продукти харчування ціни на продукти
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