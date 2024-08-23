Ціни різко підскочать: восени картопля коштуватиме значно дорожче

Українцям варто приготуватися до подорожчання картоплі вже цієї осені.

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Восени ціни на картоплю зміняться / unsplash.com

Ціни картоплі на українських ринках можуть подорожчати вже з початку осені. Треба бути готовими віддати на вісім гривень більше за кілограм.

Як розповів в розмові з Zemliak.com директор ПРАТ НВО "Чернігівеліткартопля" Ігор Шкурко, ціна на картоплю у вересні 2024 року може піднятися і сягнути 20 гривень за кг.

Коли правильно висаджувати картоплю Оптимальні строки садіння картоплі передбачаються за настання в ґрунті на глибині 10 см середньодобової температури +6 +8ºС. Для південного і центрального Полісся це перша-друга декада, для північних і західних районів - друга-третя декада квітня. У лісостеповій зоні оптимальні строки садіння картоплі припадають на другу - початок третьої декади квітня. У степовій зоні оптимальні строки садіння картоплі - третя декада березня - перша декада квітня, повідомляє Інститут картоплярства. відео дня

Яка ціна картоплі на сьогодні?

Виробник ділиться, що наразі ціна з урахуванням ПДВ на нормальну картоплю середньоранніх сортів, яка може тривалий час зберігатися, складає 12 гривень за кілограм.

Однак коштуватимуть дорожче ті пізні та середньостиглі сорти картоплі, урожай яких буде закладатися на зберігання.

"Думаю, що закупівельних цін, як дехто прогнозує, на рівні 35 гривень за кілограм не буде. Такі ціни можна буде побачити хіба що в роздріб у супермаркетах для кінцевих споживачів",– зауважив Ігор Шкурко.

Скільки восени коштуватиме картопля?

Спеціаліст звертає увагу, що у вересні, так як цей у період населення почне масово копати урожай і продавати закупівельникам, буде невелике падіння. Шкурко зазначає, що людям знадобляться кошти на власні потреби, тому оптова ціна картоплі дійде до 20 гривень за кілограм.

Як в Україні зміняться ціни на картоплю у 2025 році?

Відповідаючи на запитання, як може змінюватися ціна картоплі впродовж сезону, Шкурко зазначає, що ціна картоплі буде аж ніяк не менша, ніж була.

"По 3 гривні за кілограм, як було на початку минулого сезону у вересні-жовтні, уже картоплю продавати ніхто не буде.

Минулого року була сира погода, Під час копки мало хто міг нормально зберігати ту картоплю, тому люди старались якомога швидше її продати… Просто здали її на крохмаль, щоб вона не гнила у них у погрібах та овочесховищах.

Бо насправді виростити картоплю — це одне. А ще дуже важливо, щоб вона була придатна до тривалого зберігання. Хороша ціна для виробників картоплі буде тоді, коли вдарять морози. Кому вдасться зберегти і продати з того часу, той зможе говорити про непогану рентабельність вирощування картоплі",– зауважив Ігор Шкурко.

Скільки коштує ціна на картоплю в Європі?

Водночас спеціаліст розповідає, що у Європі ціна на картоплю вже падає, тому що були сприятливі умови та хороший урожай. Думаю, вона буде десь на рівні 250-300 євро за тонну.

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