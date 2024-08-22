В Україні жорстко "злетить" ціна на хліб: як зміниться вартість

Експерти прогнозують зростання ціни на хліб через підвищення цін на електроенергію та сировину.

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В Україні зростуть ціни на хліб / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні можуть раптово зрости ціни на хліб. Вартість може збільшитись на 4,5-10 гривень. У липні батон вагою 500 грамів в Україні коштував в середньому 24,6 грн. Його вартість може зрости на 4,5-6 грн. Про це заявив голова Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, повідомляє BBC.

Він зазначає, що підвищення цін може відбутись через ріст вартості сировини, електрики та інших складників. Так, наприклад, за останні кілька місяців вартість борошна зросла на 50% - з 10 тисяч грн/т до 15 тисяч грн/т. Очікується, що в листопаді борошно подорожчає до 16-16,2 тисячі грн/т.

Враховуючи те, що борошно становить 40% собівартості хліба, то ціни на хліб можуть зрости на 15-20%.

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Нині спостерігається брак кадрів, тому це може стати причиною підвищення зарплат.

"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом", – заявив голова асоціації пекарів.

Він додав, що нині деякі підприємства вже перебувають на межі зупинки або переходять на одну робочу зміну.

До того ж у липні пришвидшилась споживча інфляція - 5,4%. При цьому ціни на оброблені продукти зросли на 6,5%. Таке зростання ціни спровоковане підвищенням ціни на електроенергію. Також відомо, що вже був вичерпаний врожай 2023 року, а нова пшениця може бути зіпсована через спекотне літо.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на кавуни в Україні знизилися на третину. Причиною падіння цін стало різке збільшення пропозиції через активне збирання врожаю, тоді як попит залишається низьким.

Також в Україні знизилися ціни на цибулю. Вони впали на 17% порівняно з минулим тижнем і наразі складають 7-13 гривень за кілограм.

Як повідомляв Главред, у найближчі місяці в Україні очікується подальше зниження споживчих цін на продукти харчування через масове надходження врожаю. В липні 2024 року ціни на продукти знизилися на 0,8% порівняно з червнем, зокрема, на яйця (-11,4%) та овочі (-19,6%). Водночас ціни на деякі продукти зросли: цукор (+12,1%), олію соняшникову (+2,9%) та фрукти (+1,4%). Інфляція в липні в річному вимірі склала 5,4%.

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