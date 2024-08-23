Ціни знизили навпіл: в Україні різко подешевшав популярний овоч та фрукт

В Україні продовжує дешевшати популярний овоч та фрукт через сезонні дощі та високу температуру, повідомили в EastFruit.

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В Україні різко змінились ціни на популярні продукти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні відчутно знизилися ціни на білокачанну капусту та сливи. Наразі вартість капусти варіюється від 17 до 24 грн/кг, а сливи продаються за ціною 8-14 грн/кг. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, цього тижня білокачанну капусту можна придбати на 13% дешевше, ніж минулого тижня. Основною причиною такого зниження є відсутність попиту на капусту через її низьку якість. Сезонні дощі та високі температури негативно вплинули на товарний вигляд середніх сортів капусти. Як наслідок, фермери змушені знижувати ціни, щоб пришвидшити реалізацію некондиційного товару.

Незважаючи на падіння цін, білокачанна капуста в Україні наразі залишається в 3,8 рази дорожчою, ніж у аналогічний період минулого року.

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Окрім капусти, на ринку України значно знизилися ціни на сливи. Зокрема, через надлишок пропозиції з місцевих господарств ціни на сливи впали до 8-14 грн/кг, що на 54% дешевше порівняно з минулим тижнем.

Високі температури прискорили дозрівання слив, але також знизили їхню якість, що вплинуло на ціни. Садівники занепокоєні ситуацією і не виключають подальшого зниження цін, якщо попит залишиться низьким.

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Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на кавуни в Україні знизилися на третину. Причиною падіння цін стало різке збільшення пропозиції через активне збирання врожаю, тоді як попит залишається низьким

Також в Україні на 17% знизилися ціни на цибулю і тепер становлять 7-13 гривень за кілограм. Причиною падіння цін є збільшення пропозиції, оскільки фермери активно збирають врожай, а попит залишається низьким.

Як повідомляв Главред, у найближчі місяці в Україні очікується подальше зниження споживчих цін на продукти харчування через масове надходження врожаю. В липні 2024 року ціни на продукти знизилися на 0,8% порівняно з червнем, зокрема, на яйця (-11,4%) та овочі (-19,6%). Водночас ціни на деякі продукти зросли: цукор (+12,1%), олію соняшникову (+2,9%) та фрукти (+1,4%). Інфляція в липні в річному вимірі склала 5,4%.

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