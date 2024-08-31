УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

Ціни б'ють рекорди: в Україні стрімко злетіла вартість найпопулярніші овочі

Руслана Заклінська
31 серпня 2024, 00:15
23
В Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори, також зростає вартість огріків, розповіли в EastFruit.
Ціни б'ють рекорди: в Україні стрімко злетіла вартість найпопулярніші овочі
В Україні дорожчають найпопулярніші овочі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні помідори дорожчають вже третій тиждень поспіль. Водночас тепличні комбінати підвищили відпускні ціни на огірки. Основна причина, що спричиняє подорожчання - різке скороченні пропозиції. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, несприятливі погодні умови також негативно вплинули на врожай ґрунтових томатів, внаслідок чого багато фермерів втратили значну частину свого врожаю. Тому вони змушені підвищувати відпускні ціни на помідори. Наразі їх вартість варіюється в межах 40-55 грн/кг, що на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Ситуацію, що склалася, учасники ринку пояснювали активним попитом на томати третій тиждень поспіль. Водночас пропозиція цієї продукції на ринку поступово скорочувалася через сезонний фактор. Вибірки в комбінатах були малооб’ємними й нестабільними, відвантаження з літніх теплиць і відкритого ґрунту практично не здійснювалися", - зазначили експерти.

відео дня

Наразі помідори в Україні коштують у середньому в 2,4 рази дорожче порівняно з кінцем серпня 2023 року. Аналітики ринку не виключають можливості подальшого зростання цін на помідори, якщо ситуація з пропозицією не покращиться.

Основна причина подорожчання огірків — скорочення пропозиції як тепличного, так і ґрунтового овоча. Тільки за цей тиждень ціни на тепличні огірки зросли на 14% і досягнули 40-60 грн/кг.

Попри підвищення цін, попит на тепличний огірок на українському ринку залишається високим. Обмежена пропозиція ґрунтових огірків також сприяє зростанню цін, оскільки продукція відкритого ґрунту часто має низьку якість, що стимулює інтерес покупців до якісніших тепличних огірків.

"Таким чином, наразі тепличний огірок в Україні обходиться оптовим покупцям вже в середньому у 2,8 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Ба більше, гравці ринку впевнені в подальшому подорожчанні, з огляду на підвищений попит оптових компаній і роздрібних мереж на цю продукцію. При цьому компенсувати брак місцевої продукції за рахунок імпортних огірків компаніям поки що не вдається, оскільки в сусідніх країнах пропозиція в цьому сегменті також обмежена", додали в EastFruit.

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на кавуни в Україні знизилися на третину. Причиною падіння цін стало різке збільшення пропозиції через активне збирання врожаю, тоді як попит залишається низьким.

Також в Україні значно знизилися ціни на деякі продукти. Ціни на білокачанну капусту впали з 20-25 грн/кг до 17-20 грн/кг, а морква подешевшала з 12-15 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Однак ціни на тепличні томати зросли з 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг, а кукурудза коштує 8-10 грн/кг. Салат подорожчав удвічі — з 60-100 грн/кг до 120-180 грн/кг.

Як повідомляв Главред, значно знизилися ціни на білокачанну капусту та сливи. Вартість капусти тепер коливається від 17 до 24 грн/кг, що на 13% дешевше, ніж минулого тижня. Ціни на сливи впали до 8-14 грн/кг, що на 54% нижче, ніж тиждень тому.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

помідори ціни на продукти огірки овочі
Реклама

Головне за день

Чи пов'язане просуванням РФ на Сході України з операцією в Курську: президент Чехії відповів

Чи пов'язане просуванням РФ на Сході України з операцією в Курську: президент Чехії відповів

22:41 Україна
Герой України та досвідчений льотчик: призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ

Герой України та досвідчений льотчик: призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ

20:53 Україна
"Не розглядаємо в жодному форматі": Польща різко відмовилася збивати ракети РФ

"Не розглядаємо в жодному форматі": Польща різко відмовилася збивати ракети РФ

20:36 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як усунути засмічення у ванній від волосся: хитрість, про яку багато хто не знає 7658

Як усунути засмічення у ванній від волосся: хитрість, про яку багато хто не знає

Зрадила з іншим: чоловік зрадниці Галини Безрук оголосив про розрив із нею 7277

Зрадила з іншим: чоловік зрадниці Галини Безрук оголосив про розрив із нею

Спека до 40 градусів та заморозки: синоптики вразили прогнозом погоди на вересень 6523

Спека до 40 градусів та заморозки: синоптики вразили прогнозом погоди на вересень

Під загрозою місто-мільйонник: у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська 6264

Під загрозою місто-мільйонник: у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська

Останні новини

00:20

"Білорусь до чогось готується": Жмайло заявив про білоруську армія біля України

00:15

Ціни б'ють рекорди: в Україні стрімко злетіла вартість найпопулярніші овочі

00:12

Статут ООН дозволяє: Британія про удари ЗСУ по території Росії

30 серпня, п'ятниця
23:32

У Мережі влаштували інформатаку проти загиблого героя Павла Петриченка

23:21

Негайно покарати РФ за воєнні злочини: посолка США після удару по Харкову

Олександр Лукашенко остаточно став інструментом Москви: Жмайло - про навчання армії БілорусіОлександр Лукашенко остаточно став інструментом Москви: Жмайло - про навчання армії Білорусі
23:03

З-під завалів 12-поверхівки дістали жінку: кількість жертв атаки РФ по Харкову збільшиласьФото

22:46

Як пришвидшити роботу телефону: дієві і легкі способи

22:41

Чи пов'язане просуванням РФ на Сході України з операцією в Курську: президент Чехії відповів

22:39

Олександр Моторний прокоментував удар російського дрона перед автівкою знімальної групи ТСН на Донеччині

Реклама
22:38

Більше ППО та розвиток "оборонки": результати зустрічі Умєрова та Остіна

22:10

Одна доставка змінила все: жінка зустріла родину після 121 року невідомості

22:10

Літаки F-16 не могли збити системами ППО: оглядач пояснив, чому це нереально

21:54

36-річна модель вийшла заміж сама за себе і тепер бажає розлучитись: в чому причина

21:52

У Бєлгороді лунають вибухи: росіяни скаржаться на ракетні удариВідео

21:30

Магнітні бурі в кінці літа: чого чекати 31 серпня та 1 вересня

20:59

Зобов'язані арештувати: в МКС пригрозили Монголії у разі відмови в арешті Путіна

20:54

"Усі в екстазі": Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя - ім'я співачки

20:53

Герой України та досвідчений льотчик: призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ

20:46

Екологічна катастрофа Десни і Сейму: що небезпечного знайшли у водоймах

20:36

"Не розглядаємо в жодному форматі": Польща різко відмовилася збивати ракети РФ

Реклама
20:31

Від ціни очі на лоба: найдорожчі у світі коти, як вони виглядають

20:18

Після трагедії з F-16: Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ - указ

19:49

Україна може розширити Курську операцію: експерт про нову фазу наступу ЗСУ

19:37

Про дискомфорт забудуть усі: як прибрати відлуння в кімнаті

19:31

Перше "золото" Паралімпіади-2024: в якому спорті виграла Україна

19:10

Війна виграється не тільки на передовійПогляд

19:09

Кількість постраждалих і загиблих різко зросла: нові деталі удару РФ по Харкову

19:02

"Україна не буде членом Європейського Союзу": Туск жорстко пройшовся по Кулебі

19:02

Світло вимикатимуть впродовж всієї доби: графіки відключення електроенергії на 31 серпня

18:18

Глибокі і віддані: топ-4 знаки зодіаку, які люблять найсильніше

18:17

Monobank "ліг": у роботі мобільного застосунку стався збій

18:14

Головна помилка Курської операції України: Путін міг піти з Донбасу - політолог

18:14

В Україні заговорили про зупинку транзиту нафти: гучна заява "Нафтогазу"

18:05

Що робити з цвіллю на стінах: прості, але дуже хороші рішенняВідео

17:49

Путіна можуть арештувати: МЗС звернулось до Монголії, щоб передати його в Гаагу

17:34

"Буде жорстка відповідь": Жмайло оцінив, чи реальною є загроза з Білорусі

17:30

Автогаз по 33, нові субсидії та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 вересня

17:26

Вразить всіх наповал: що подарувати подрузі на день народження

17:11

Дивно, але геніально: для чого досвідчені садівники залишають в саду ложку цукру

17:10

Путін захоче закінчити війну: аналітик назвав вразливе місце, куди влуплять ЗСУ

Реклама
16:48

"З цього часу влади Путіна вже не буде": названа дата повного розвалу Росії - прогноз

16:43

"Втрати страшні": боєць ЗСУ оцінив імовірність захоплення Покровська

16:39

Покровськ має шанси не стати другим Бахмутом: ці три тижні будуть вирішальними

16:36

Значне просування РФ під Покровськом: у DeepState розкрили, що відбувається насправді

16:19

Якою пігулкою можна підгодувати кімнатні квіти: вразять своєю красою

16:00

РФ вдарила КАБами по Харкову: на майданчику вбито дитину, у багатоповерхівці - жертвиФотоВідео

15:57

Закрити вікна і не тільки: в ОВА звернулись до мешканців Сум після обстрілу - є загибліФотоВідео

15:51

У Курській області ЗСУ просунулися вперед і взяли полонених – Ставка Зеленського

15:48

"Кремль змушує": чи прогне РФ Лукашенка вступити в війну проти Києва - Жмайло

15:25

Може принести біди і зраду: чому не можна мити посуд в гостях

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти