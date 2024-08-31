Ціни б'ють рекорди: в Україні стрімко злетіла вартість найпопулярніші овочі

В Україні третій тиждень поспіль дорожчають помідори, також зростає вартість огріків, розповіли в EastFruit.

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В Україні дорожчають найпопулярніші овочі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні помідори дорожчають вже третій тиждень поспіль. Водночас тепличні комбінати підвищили відпускні ціни на огірки. Основна причина, що спричиняє подорожчання - різке скороченні пропозиції. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, несприятливі погодні умови також негативно вплинули на врожай ґрунтових томатів, внаслідок чого багато фермерів втратили значну частину свого врожаю. Тому вони змушені підвищувати відпускні ціни на помідори. Наразі їх вартість варіюється в межах 40-55 грн/кг, що на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Ситуацію, що склалася, учасники ринку пояснювали активним попитом на томати третій тиждень поспіль. Водночас пропозиція цієї продукції на ринку поступово скорочувалася через сезонний фактор. Вибірки в комбінатах були малооб’ємними й нестабільними, відвантаження з літніх теплиць і відкритого ґрунту практично не здійснювалися", - зазначили експерти. відео дня

Наразі помідори в Україні коштують у середньому в 2,4 рази дорожче порівняно з кінцем серпня 2023 року. Аналітики ринку не виключають можливості подальшого зростання цін на помідори, якщо ситуація з пропозицією не покращиться.

Основна причина подорожчання огірків — скорочення пропозиції як тепличного, так і ґрунтового овоча. Тільки за цей тиждень ціни на тепличні огірки зросли на 14% і досягнули 40-60 грн/кг.

Попри підвищення цін, попит на тепличний огірок на українському ринку залишається високим. Обмежена пропозиція ґрунтових огірків також сприяє зростанню цін, оскільки продукція відкритого ґрунту часто має низьку якість, що стимулює інтерес покупців до якісніших тепличних огірків.

"Таким чином, наразі тепличний огірок в Україні обходиться оптовим покупцям вже в середньому у 2,8 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Ба більше, гравці ринку впевнені в подальшому подорожчанні, з огляду на підвищений попит оптових компаній і роздрібних мереж на цю продукцію. При цьому компенсувати брак місцевої продукції за рахунок імпортних огірків компаніям поки що не вдається, оскільки в сусідніх країнах пропозиція в цьому сегменті також обмежена", додали в EastFruit.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на кавуни в Україні знизилися на третину. Причиною падіння цін стало різке збільшення пропозиції через активне збирання врожаю, тоді як попит залишається низьким.

Також в Україні значно знизилися ціни на деякі продукти. Ціни на білокачанну капусту впали з 20-25 грн/кг до 17-20 грн/кг, а морква подешевшала з 12-15 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Однак ціни на тепличні томати зросли з 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг, а кукурудза коштує 8-10 грн/кг. Салат подорожчав удвічі — з 60-100 грн/кг до 120-180 грн/кг.

Як повідомляв Главред, значно знизилися ціни на білокачанну капусту та сливи. Вартість капусти тепер коливається від 17 до 24 грн/кг, що на 13% дешевше, ніж минулого тижня. Ціни на сливи впали до 8-14 грн/кг, що на 54% нижче, ніж тиждень тому.

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