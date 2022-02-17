В Україні різко підскочила вартість м'яса: названо рекордні ціни

В Україні зростають ціни на м'ясо / УНІАН

Ціни на м'ясо в Україні змінилися в бік збільшення За останній час подорожчали свинина, курятина і яловичина.

З початку 2022 року ціни на м'ясо зросли на 8-31%, повідомили в Асоціації Свинарі України.

У повідомленні наголошується, що ціни на охолоджену свинину в січні були в середньому на 7,7% вище, ніж рік тому.

В цей же час яловичина подорожчала на 31%. Крім того ціни на курячу тушку і філе зросли на 28% і 30,5%.

Зростання цін на м'ясо:

яловичина - на 31% (195,6 грн / кг)

куряча тушка-на 28% (73,5 грн / кг)

куряче філе - на 30% (122,65 грн / кг)

стейк і свиняча корейка - на 10-11% (151 і 164 грн / кг);

тазостегнова частина і ошийок - на 3,5% (116,5 і 147,9 грн/кг).

На думку експертів, свинина подорожчала через глобальні інфляційні процеси і підвищення ціни на живця на початку 2022 року.

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У повідомленні уточнюється, що ціна закупівлі живих тварин в січні 2022 року була в середньому на рівні 47 грн/кг.при цьому такий рівень не покриває витрати через стрімке подорожчання енергоносіїв і подальшого зростання вартості кормів. А значить, виробники свинини продовжують працювати на межі рентабельності або навіть у збиток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникову олію в Україні у вересні в річному вираженні - порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

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