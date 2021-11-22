Сало по 500 гривень за кіло: киян шокували космічними цінами

Поросят з салом зараз в Україні не залишилося і скоро сало будуть возити з Аргентини, кажуть продавці.
В Україні різко злетіли ціни на сало. У Києві на ринках на "національні ласощі" українців вішають рекордні цінники.
У столиці окремі торговці просять за кілограм сала по 500 гривень, повідомляють користувачі в соцмережах. Шокуючою новиною поділився киянин Роман Горяйнов у Facebook.
"Найдешевший продукт по 200 грн, є по 300 і 350, найближчий до продавщиці — 500. Сало по 19 доларів за кіло, це вражає", - розповів здивований покупець.
Додамо, що за сього словами справа відбувалася на Житньому ринку на Подолі.
Відзначимо, що в коментарях люди обурюються через небувалі ціни:
- "Україна-батьківщина слонів";
- "У Зп сала дорожче 120 немає. А тонке взагалі по 50";
- "Ох і ох * євші у вас торгаші";
- "Продавщиця розповіла, що поросят з салом зараз немає і скоро сало будуть возити з Аргентини";
- "З Аргентини сало буде по 1000";
- "Тоді вже краще сало пінгвінів".
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникова олія в Україні у вересні в річному вираженні-порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.
У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.
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