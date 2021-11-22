Сало по 500 гривень за кіло: киян шокували космічними цінами

В Україні рекордно дорожчає сало / Facebook р. Горяйнова

В Україні різко злетіли ціни на сало. У Києві на ринках на "національні ласощі" українців вішають рекордні цінники.

У столиці окремі торговці просять за кілограм сала по 500 гривень, повідомляють користувачі в соцмережах. Шокуючою новиною поділився киянин Роман Горяйнов у Facebook.

"Найдешевший продукт по 200 грн, є по 300 і 350, найближчий до продавщиці — 500. Сало по 19 доларів за кіло, це вражає", - розповів здивований покупець.

Додамо, що за сього словами справа відбувалася на Житньому ринку на Подолі.

Відзначимо, що в коментарях люди обурюються через небувалі ціни:

Реклама

"Україна-батьківщина слонів";

"У Зп сала дорожче 120 немає. А тонке взагалі по 50";

"Ох і ох * євші у вас торгаші";

"Продавщиця розповіла, що поросят з салом зараз немає і скоро сало будуть возити з Аргентини";

"З Аргентини сало буде по 1000";

"Тоді вже краще сало пінгвінів".

читайте такожВід м'яса і молочки до гречки та олії: в Україні рекордно зростають ціни на продукти

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникова олія в Україні у вересні в річному вираженні-порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

Читайте ще: