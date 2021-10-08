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В Україні різко "злетіли" ціни на продукти: що подорожчало найбільше

8 октября 2021, 17:31

Ціни на цукор в Україні у вересні в річному вираженні – зросли на 88%.

Ціни на продукти
В Україні злетіли ціни на продукти харчування / УНІАН

В Україні за останній час істотно піднялися ціни на цілий ряд основних продуктів харчування.

Як повідомляє Державна служба статистики на своєму офіційному сайті, подорожчали також тарифи на комунальні послуги.

Які продукти харчування подорожчали в Україні

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні у вересні в річному вираженні - порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

При цьому фрукти подешевшали на 3,5%, а овочі стали дорожчими на 1,7%.

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Підвищення ЖКГ-тарифів і цін на бензин

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 25,1% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 68,6% та електроенергії на 36,6%.

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Ціни на транспорт зросли на 10,8% в першу чергу внаслідок подорожчання палива і масел на 31,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 14,9%, залізничному – 11,3%.

Додамо, що у вересні на 16,9% підвищилися ціни на освітні послуги, на 7,4% - Послуги ресторанів і готелів. У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 5,5%.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Тим часом в Україні За останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.

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продукти харчування ціни на продукти новини України
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